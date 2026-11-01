« Je pensais faire une bonne affaire » : un acheteur sur Leboncoin découvre que le sous-marin à prix cassé était recherché par la gendarmerie du Doubs

La police a retrouvé un sous-marin jaune volé, lundi 26 octobre 2026, dans le secteur de Besançon, dans le Doubs. L’engin avait disparu à Ferney-Voltaire, dans l’Ain, à des centaines de kilomètres de là. Sa localisation n’aurait pas été possible sans une annonce publiée sur le site de revente Leboncoin, sobrement intitulée « Yellow submarine ».

Un clin d’œil à la chanson des Beatles qui n’a pas échappé aux enquêteurs. L’objet, un sous-marin d’exploration de quatre tonnes, de couleur jaune vif, hors d’état de naviguer, était affiché à une centaine d’euros sur l’annonce. Un prix dérisoire comparé à sa valeur réelle, estimée à plusieurs milliers d’euros par la compagnie de gendarmerie de Gex.

Il servait de décoration pour un ancien club de plongée dissous, dont l’engin avait disparu entre le 1er et le 21 octobre 2026, sur son lieu de stockage.

C’est le propriétaire lui-même qui a repéré l’objet sur Leboncoin et alerté les gendarmes de l’Ain, puis la brigade des atteintes aux biens du commissariat de Besançon. Les enquêteurs ont identifié l’auteur présumé de la publication avant de resserrer leurs recherches sur le quartier de Planoise, à Besançon. Le sous-marin a finalement été repéré sur un terrain découvert, puis placé sous surveillance discrète avant l’intervention des forces de l’ordre.

L’opération s’est soldée par l’interpellation de deux hommes, âgés de 27 ans et 47 ans, placés en garde à vue. Entendus par les enquêteurs, ils n’ont pas donné d’explications précises sur le motif du vol, selon L’Est Républicain, ni sur les modalités du transport d’une masse de quatre tonnes jusqu’à Besançon.

Les deux suspects seront convoqués devant le délégué du procureur de la République de Besançon dans le cadre d’une ordonnance pénale. Une amende de 400 euros est prévue pour l’un, de 500 euros pour l’autre. Le sous-marin, lui, a été mis en sécurité avant sa restitution à son propriétaire.