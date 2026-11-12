« Tous, sans exception » : l’Allemagne bloque le budget européen tant que chaque pays ne paie pas sa part pour l’Ukraine

Le chancelier allemand Friedrich Merz estime, dans une lettre adressée au président du Conseil européen, Antonio Costa, que l’engagement collectif selon lequel tous contribueront, sans exception, de manière équitable à combler cet écart, est une condition préalable essentielle pour résoudre cette question. La phrase figure dans cette lettre et fixe la ligne de Berlin : les 27 pays de l’Union européenne doivent s’engager, sans exception, à combler le déficit budgétaire attendu pour l’Ukraine en 2027, rapporte BFMTV.

Pour Merz, cet accord doit être acté avant toute discussion sur le prochain budget pluriannuel de l’UE, celui couvrant la période 2028-2034. Le chancelier qualifie cette condition de préalable incontournable pour aborder « tout autre sujet, en particulier ceux ayant des implications financières ». Il demande que la question soit inscrite à l’ordre du jour du sommet européen informel prévu vendredi à Dublin.

Un trou de 70 milliards d’euros pour 2027

En octobre 2026, Kiev avait jugé insuffisant le prêt de 90 milliards d’euros accordé par les Vingt-Sept pour couvrir ses besoins de financement en 2026 et 2027. L’Ukraine évalue désormais à quelque 70 milliards d’euros le déficit qui s’annonce pour l’an prochain. L’UE s’est engagée à en financer une partie, 45 milliards d’euros, mais la méthode reste à déterminer.

Trois pays, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie, ont déjà obtenu d’être dispensés de contribuer au prêt de 90 milliards d’euros. C’est précisément ce type d’exemption que Merz entend bloquer pour le nouveau tour de financement. Le commissaire européen à l’Économie Valdis Dombrovskis a soutenu cette ligne, affirmant que les propositions de financement du manque ukrainien devaient être soutenues par l’UE à 27, et non par l’UE à 24 ou tout autre nombre de pays.

L’Allemagne refuse d’assumer seule le poids de ce financement. Berlin fait valoir que le soutien bilatéral à l’Ukraine, aide militaire en tête, pèse déjà très lourdement sur son budget, et dénonce une répartition inégale de cet effort entre États membres, pourtant présenté comme indispensable à la sécurité européenne.

L’Allemagne reste le premier contributeur d’aide à l’Ukraine. Elle critique régulièrement, aux côtés des Pays-Bas, la faiblesse de la contribution financière de certains pays de l’UE, dont la France.

La demande de Merz tombe alors que les Vingt-Sept sont engagés dans des négociations tendues sur le budget européen 2028-2034. En liant les deux dossiers, le chancelier allemand met la pression sur ses partenaires à quelques jours du sommet de Dublin, qui se tient vendredi 13 novembre 2026.