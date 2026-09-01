« Elles auront une amende » : Marine Le Pen confirme que les femmes voilées seront sanctionnées dans la rue, et 70% des Françaises approuvent l’idée

60 à 70 % des Français seraient pour, selon Tanguy. Le RN dévoile enfin sa méthode pour interdire le voile : une simple amende, comparée à celle de la ceinture de sécurité. Ambiance.

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« Elles auront une amende » : Marine Le Pen confirme que les femmes voilées seront sanctionnées dans la rue, et 70% des Françaises approuvent l'idée
« Elles auront une amende » : Marine Le Pen confirme que les femmes voilées seront sanctionnées dans la rue, et 70% des Françaises approuvent l’idée © journaldeleconomie.fr
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Le Rassemblement national prévoit de sanctionner le port du voile islamique par une amende s’il accède au pouvoir. C’est ce qu’a annoncé le député de la Somme Jean-Philippe Tanguy, présenté comme un lieutenant de Marine Le Pen à l’élection présidentielle, dans une déclaration sur BFMTV ce dimanche 30 août 2026.

Concrètement, si le RN remporte la présidentielle l’an prochain, les femmes qui porteraient le voile alors que celui-ci serait interdit dans l’espace public auront une amende, a précisé le député. Il compare cette sanction à celle qui frappe « les gens qui ne mettent pas de ceinture de sécurité » au volant.

L’interdiction du port du voile dans l’espace public ne sort pas de nulle part. Elle figurait déjà dans le programme de Marine Le Pen lors de ses trois premières candidatures à l’Élysée. La question avait toutefois été rediscutée en interne au RN, à une époque où Jordan Bardella apparaissait encore comme un recours possible au sein du parti.

Selon Jean-Philippe Tanguy, ce débat appartient désormais au passé : « Ça a été tranché », a-t-il affirmé sur BFMTV.

Le député justifie la mesure par un chiffre : elle serait, selon lui, « soutenue par 60 % à 70 % de Françaises et de Français qui sentent bien que derrière ce symbole, ce n’est pas seulement une liberté vestimentaire, c’est une idéologie qui est contraire à ce que la France a porté depuis des années ».

Il présente aussi cette interdiction comme un geste de solidarité internationale. « Nous allons évidemment combattre l’idéologie islamiste et nous sanctionnerons le port du voile, aussi en solidarité avec toutes les femmes à travers le monde qui sont forcées à le porter et qui meurent pour avoir cette liberté », a-t-il déclaré. Le voile, ajoute-t-il, serait « devenu hors de contrôle ».

Sur les modalités pratiques de la sanction, Jean-Philippe Tanguy s’en tient à une comparaison simple : « s’il y a des femmes qui portent le voile alors qu’il est interdit, elles auront une amende », au même titre que « les gens qui ne mettent pas de ceinture de sécurité ».

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