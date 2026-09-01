« Elles auront une amende » : Marine Le Pen confirme que les femmes voilées seront sanctionnées dans la rue, et 70% des Françaises approuvent l’idée

Le Rassemblement national prévoit de sanctionner le port du voile islamique par une amende s’il accède au pouvoir. C’est ce qu’a annoncé le député de la Somme Jean-Philippe Tanguy, présenté comme un lieutenant de Marine Le Pen à l’élection présidentielle, dans une déclaration sur BFMTV ce dimanche 30 août 2026.

Concrètement, si le RN remporte la présidentielle l’an prochain, les femmes qui porteraient le voile alors que celui-ci serait interdit dans l’espace public auront une amende, a précisé le député. Il compare cette sanction à celle qui frappe « les gens qui ne mettent pas de ceinture de sécurité » au volant.

L’interdiction du port du voile dans l’espace public ne sort pas de nulle part. Elle figurait déjà dans le programme de Marine Le Pen lors de ses trois premières candidatures à l’Élysée. La question avait toutefois été rediscutée en interne au RN, à une époque où Jordan Bardella apparaissait encore comme un recours possible au sein du parti.

Selon Jean-Philippe Tanguy, ce débat appartient désormais au passé : « Ça a été tranché », a-t-il affirmé sur BFMTV.

Le député justifie la mesure par un chiffre : elle serait, selon lui, « soutenue par 60 % à 70 % de Françaises et de Français qui sentent bien que derrière ce symbole, ce n’est pas seulement une liberté vestimentaire, c’est une idéologie qui est contraire à ce que la France a porté depuis des années ».

Il présente aussi cette interdiction comme un geste de solidarité internationale. « Nous allons évidemment combattre l’idéologie islamiste et nous sanctionnerons le port du voile, aussi en solidarité avec toutes les femmes à travers le monde qui sont forcées à le porter et qui meurent pour avoir cette liberté », a-t-il déclaré. Le voile, ajoute-t-il, serait « devenu hors de contrôle ».

Sur les modalités pratiques de la sanction, Jean-Philippe Tanguy s’en tient à une comparaison simple : « s’il y a des femmes qui portent le voile alors qu’il est interdit, elles auront une amende », au même titre que « les gens qui ne mettent pas de ceinture de sécurité ».