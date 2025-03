Elon Musk brise le silence après l’effondrement de sa fortune

Cette semaine a été le théâtre de gros bouleversements sur les marchés financiers, et Tesla s’en est retrouvée en première ligne des pertes, avec une chute de la fortune d’Elon Musk. La boîte dirigée par Elon Musk a vu ses cours chuter de façon spectaculaire, le tout aggravé par les politiques économiques instables du président Donald Trump. Ces événements posent de vraies questions sur l’avenir économique des États-Unis et sur la manière dont ces décisions risquent de peser sur les entreprises technologiques.

Les marchés en difficulté

Lundi, Wall Street a connu une journée vraiment sombre. Le S&P 500 a dégringolé de 2,7 %, le Dow Jones Industrial Average de 2,1 %, et le Nasdaq a affiché sa pire performance depuis 2022 avec une baisse de 4 %. Sous la pression, l’action Tesla s’est effondrée de 15 %, entraînant une perte énorme de 16 milliards de dollars en une seule journée. Du coup, Tesla se retrouve comme l’action la moins performante du S&P 500 cette année.

Les mesures tarifaires agressives de Donald Trump sont pointées du doigt comme la principale cause de cette frayeur sur les marchés. En imposant des tarifs élevés sur le Mexique, le Canada et en augmentant ceux sur la Chine, Trump a déclenché une série de réactions en chaîne. Même si certains tarifs ont été revus pour calmer le jeu, l’ambiance reste pour le moins incertaine.

Réactions partagées face à la pagaille

Face à ces pertes colossales, Elon Musk a opté pour la décontraction lors d’une interview avec Fox Business Network, glissant avec humour une référence à une chanson des Monty Python. De son côté, Donald Trump a admis que les États-Unis traversaient « une période de transition », tout en affirmant vouloir remettre la richesse dans le pays malgré les perturbations en cours.

Trump a aussi précisé qu’il préférait manier un « scalpel plutôt qu’une hache » pour ajuster ses politiques économiques.

Le rôle épineux d’Elon Musk en politique

En plus de ses obligations chez Tesla et SpaceX, Elon Musk se retrouve fortement impliqué dans la refonte gouvernementale via le Département de l’Efficacité Gouvernementale (DOGE) (chargé de lutter contre le gaspillage, la fraude et les abus au sein de l’administration). Pourtant, selon certains cas étudiés par le New York Times, le DOGE aurait parfois exagéré les économies réalisées.

Malgré tout, Musk reste une figure incontournable dans ces manœuvres, ayant déboursé plus de 200 millions de dollars pour soutenir l’élection de Trump, même s’il n’occupe aucun poste officiel dans le gouvernement.

SpaceX en galère et tensions montantes

SpaceX n’est pas épargnée par ces mauvaises passes. La fusée Starship a connu son deuxième gros échec cette année, explosant peu après son lancement au Texas. Ce revers technique s’ajoute aux critiques qui se multiplient contre Musk, ce qui pourrait finir par pousser Trump à réduire son influence.

Par ailleurs, un mouvement baptisé « Tesla Takedown » a organisé des manifestations dans plusieurs showrooms Tesla aux États-Unis pour exprimer son mécontentement vis-à-vis de la gestion actuelle.

Cyberattaques sur X : un nouveau casse-tête

Comme si tout cela ne suffisait pas, lundi, la plateforme X a subi une panne après une supposée cyberattaque provenant d’adresses IP situées dans la région ukrainienne (ce qui laisse penser à une intervention extérieure). Elon Musk a précisé qu’une enquête était en cours pour comprendre les circonstances exactes de cette attaque d’une ampleur notable.

Cette série d’événements montre bien que Elon Musk se trouve dans une position délicate, tant sur le plan financier que politique. Avec une valeur nette estimée à 300 milliards de dollars, il continue de jouer un rôle majeur dans divers secteurs tout en jonglant entre secousses internes et pressions extérieures. Pour le public et les investisseurs qui suivent de près l’évolution des choses autour de cette figure emblématique, il semble plus que nécessaire de garder un œil attentif sur la suite.