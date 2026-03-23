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Elon Musk et Terafab : une usine géante pour l’IA et l’espace

Une nouvelle offensive industrielle se dessine dans la Silicon Valley texane. Elon Musk, déjà omniprésent dans l’automobile, l’IA et l’espace, ouvre un front supplémentaire : la fabrication de puces électroniques. Derrière ce projet baptisé Terafab, une ambition colossale se profile.

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La rédaction JDE
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Elon Musk Puces
Elon Musk et Terafab : une usine géante pour l’IA et l’espace © journaldeleconomie.fr
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Elon Musk lance une usine de puces électroniques : un pari industriel hors norme

Le 21 mars 2026, Elon Musk a officialisé le lancement de Terafab, une usine de puces électroniques installée près d’Austin, au Texas. Dès lors, ce projet vise à produire des semi-conducteurs dédiés à l’intelligence artificielle, à la robotique et aux infrastructures spatiales, selon CNews. Par ailleurs, Elon Musk s’appuie sur un écosystème déjà existant, réunissant Tesla, SpaceX et xAI, afin de structurer une intégration verticale complète de la production technologique.

En effet, Elon Musk justifie cette initiative par une contrainte majeure : la pénurie mondiale de puces électroniques. « Nous sommes très reconnaissants envers notre chaîne d’approvisionnement actuelle, notamment Samsung, TSMC, Micron et d’autres… mais il existe un rythme maximal auquel ils sont prêts à se développer », a-t-il déclaré, selon CNews. Ainsi, Elon Musk poursuit : « ce rythme est bien inférieur à ce que nous souhaiterions… et nous avons besoin de ces puces, donc nous allons construire Terafab », selon la même source. De plus, cette usine devrait atteindre une capacité de production équivalente à un térawatt de puissance de calcul par an, soit mille milliards de watts, un seuil proche de la production électrique totale des États-Unis.

Une usine au cœur de la robotique et de l’espace

Avec Terafab, Elon Musk ne se contente pas de sécuriser ses besoins industriels. En réalité, il redéfinit l’architecture même de l’innovation technologique. D’un côté, cette usine produira des puces électroniques destinées aux véhicules Tesla et aux robots humanoïdes Optimus. De l’autre, elle développera des composants spécifiques pour des centres de données installés dans l’espace, selon Reuters.

Cette orientation s’inscrit dans une vision plus large. Elon Musk entend déployer une infrastructure informatique orbitale, capable de fonctionner dans des conditions extrêmes. « Soit nous construisons Terafab, soit nous n’avons pas les puces, et nous avons besoin des puces », a-t-il affirmé, selon Times of India. Autrement dit, Elon Musk considère que la dépendance aux fournisseurs actuels freine l’expansion de l’intelligence artificielle et de la robotique.

D’ailleurs, les chiffres avancés traduisent l’ampleur du projet. Terafab pourrait produire entre 100 et 200 gigawatts de puissance de calcul sur Terre, et jusqu’à un térawatt dans l’espace, selon CNews. Par conséquent, Elon Musk envisage une rupture technologique majeure, où les centres de données ne seraient plus limités par les contraintes énergétiques terrestres, mais alimentés directement par l’énergie solaire en orbite.

Coûts, crédibilité et rupture technologique

Cependant, derrière cette ambition spectaculaire, plusieurs défis émergent. D’abord, le coût du projet est estimé entre 20 et 25 milliards de dollars, soit environ 17 à 21 milliards d’euros, encore selon CNews. En outre, certains analystes évoquent même des investissements de plusieurs dizaines de milliards pour atteindre les objectifs industriels fixés, selon Barron’s.

Ensuite, Elon Musk se lance dans un secteur extrêmement complexe, sans expérience directe dans la fabrication de semi-conducteurs. Cette réalité alimente les doutes. En parallèle, les géants historiques comme TSMC, Samsung ou Intel investissent déjà des sommes comparables pour des capacités bien inférieures, selon MacG. Dès lors, la crédibilité du calendrier reste incertaine, d’autant qu’aucune date précise de mise en production n’a été confirmée.

Enfin, Elon Musk inscrit ce projet dans une stratégie globale bien plus vaste. Terafab pourrait produire des puces de dernière génération, notamment en 2 nanomètres, avec un objectif à terme de centaines de milliards de composants par an, selon Business Insider. Ainsi, Elon Musk ne cherche pas seulement à combler un manque industriel : il ambitionne de redéfinir les équilibres mondiaux de la technologie, en reliant directement IA, robotique et espace dans un même système productif.

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