Fin des ZFE : une décision aux conséquences économiques durables

Le 20 janvier 2026, députés et sénateurs sont parvenus à un accord en commission mixte paritaire sur le projet de loi simplification. Parmi les mesures les plus structurantes figure la suppression des zones à faibles émissions (ZFE). Quoique présentée comme un geste de simplification et d’apaisement social, cette décision engage en réalité un arbitrage économique délicat entre acceptabilité, efficacité environnementale et lisibilité de l’action publique.

ZFE : un instrument réglementaire aux effets économiques massifs

Depuis leur mise en œuvre, les ZFE ont constitué un puissant signal économique. En restreignant l’accès des centres urbains à certaines catégories de véhicules, elles ont accéléré la dépréciation d’actifs encore fonctionnels et redistribué la valeur au sein du parc automobile. Pour les ménages comme pour les entreprises, la ZFE n’était pas seulement une contrainte environnementale, mais un facteur déterminant dans les décisions d’achat, de renouvellement et de financement.

Cette pression réglementaire a eu des effets macroéconomiques indirects. Elle a soutenu artificiellement certains segments du marché, notamment l’électrique et l’hybride rechargeable, tout en fragilisant le marché de l’occasion thermique. Pour les entreprises disposant de flottes, la ZFE a également généré des coûts de mise en conformité anticipée, souvent indépendants de la performance réelle des véhicules en termes d’usage et d’émissions globales.

Projet de loi simplification : une correction économique assumée

La suppression des ZFE, telle qu’intégrée au projet de loi simplification, apparaît comme une tentative de correction de ces distorsions. Pour ses promoteurs, il s’agit de restaurer une forme de neutralité économique en mettant fin à des interdictions jugées trop brutales. Le raisonnement est simple : en réduisant la contrainte réglementaire, le marché serait en mesure de s’ajuster de manière plus progressive, sans destructions de valeur imposées par la norme.

À court terme, cette évolution pourrait stabiliser certains actifs, notamment sur le marché de l’occasion, et alléger la pression financière sur les ménages et les entreprises. À moyen terme, elle pourrait également modifier la trajectoire d’investissement des acteurs économiques, en redonnant de la visibilité sur la durée d’usage des équipements existants. Ce choix traduit une priorité accordée à l’efficacité économique immédiate, dans un contexte de croissance modérée et de tension sur le pouvoir d’achat.

Un signal ambigu pour les investisseurs et l’industrie

Pour autant, la suppression des ZFE envoie un signal plus ambigu aux investisseurs. Ces zones constituaient un levier réglementaire clair, orientant les capitaux vers certaines technologies et certains modèles économiques. Leur disparition introduit une incertitude supplémentaire sur la trajectoire de la transition, au moment même où l’industrie automobile engage des investissements lourds et irréversibles.

Cette instabilité normative pose une question de crédibilité. Une politique publique qui change de cap rapidement fragilise la capacité des acteurs économiques à planifier à long terme. Pour les industriels comme pour les financeurs, l’enjeu n’est pas tant la contrainte elle-même que sa prévisibilité. En ce sens, la suppression des ZFE pourrait être interprétée comme un affaiblissement du pilotage économique de la transition écologique.

Entre efficacité économique et coût stratégique de l’instabilité

Le débat autour des ZFE révèle ainsi une tension classique entre efficacité microéconomique et cohérence stratégique. À court terme, la suppression des ZFE répond à une demande sociale et corrige des effets de seuil coûteux. À long terme, elle risque d’alimenter une forme de volatilité réglementaire, pénalisante pour l’investissement productif.

Pour l’économie française, l’enjeu dépasse la question automobile. Il touche à la capacité de l’État à conduire des politiques de transformation structurelle sans provoquer de chocs de valeur excessifs, mais aussi sans brouiller les signaux envoyés aux marchés. Le projet de loi simplification, en remettant en cause les ZFE, illustre cette difficulté à concilier rationalité économique, stabilité réglementaire et objectifs environnementaux.