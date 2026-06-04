Votre sachet de moutarde au fast-food va disparaître : ce que prévoit le nouveau règlement européen sur les emballages

L’annonce a fait le tour du web en quelques heures : d’après une publication largement partagée sur X, les sachets de condiments en plastique à usage unique seraient définitivement interdits en Europe. En y regardant de plus près, la réalité est un peu moins nette. L’Union européenne a bien adopté un règlement pour réduire progressivement les déchets plastiques, mais son application se fait par étapes et comporte des exceptions.

Ce que dit la loi en Europe

Le règlement européen, identifié comme règlement (UE) 2025/40, a été adopté en décembre 2024 et prévoit une mise en œuvre en deux phases. Selon BFMTV, la première phase commence dès le 12 août 2026, date à partir de laquelle les sachets de condiments, mayonnaise, moutarde, ketchup, ne pourront plus être proposés dans des établissements comme les restaurants, les cantines d’entreprise et les hôtels pour une consommation sur place. En revanche, l’interdiction sera étendue à d’autres secteurs le 1ᵉʳ janvier 2030.

Ce règlement, abrégé PPWR pour « Packaging and Packaging Waste Regulation », fixe aussi des objectifs de durabilité pour les emballages, interdit l’usage de certains contaminants chimiques et encourage l’utilisation d’emballages réutilisables ou compostables. Au-delà des sachets individuels, il vise aussi les produits miniatures dans l’hôtellerie, la vaisselle jetable et les films plastiques autour des produits.

♻️ ADIEU LES SACHETS DE SAUCE !! L’Union européenne confirme l’interdiction des sachets individuels de sauces et de condiments à partir du 12 août 2026 (hors vente emporter). Objectif : réduire les déchets plastiques et pousser la restauration vers des emballages réutilisables. pic.twitter.com/XfSD168dxO — Kultur (@Kulturlesite_) January 26, 2026

Les exceptions et comment ça va se mettre en place

Même si les restaurants et les lieux de restauration rapide ne pourront plus utiliser de plastiques jetables pour le service sur place, des exceptions restent en vigueur jusqu’en 2030 pour la vente à emporter et les livraisons à domicile. Par exemple, les sauces dans des plats à emporter ne sont pas immédiatement concernées, de même que leur usage dans des environnements médicaux pour des nécessités d’hygiène, comme dans les cliniques et hôpitaux où les soins individualisés sont nécessaires.

Le règlement préconise comme alternatives des matériaux tels que le carton, le verre et le métal, qui peuvent être réutilisés. Dès le 12 août 2026, les établissements devront se tourner vers des distributeurs réutilisables ou des récipients partagés pour les condiments, ce qui représente une avancée notable pour réduire les déchets plastiques dans le secteur HORECA.

L’objectif affiché de cette législation est de diminuer de façon significative la production et l’accumulation de déchets plastiques dans les pays membres de l’Union européenne. Outre les sachets de condiments, l’interdiction couvre les emballages plastiques à usage unique pour les condiments, conserves, sauces, crème à café, sucre et assaisonnements. Les règles du PPWR s’appliqueront dans tous les États membres de l’UE, témoignant d’un effort commun pour concilier activité économique et préservation de l’environnement.

L’approche, même si elle est progressive, facilite une transition qui laisse le temps aux entreprises et aux consommateurs de s’adapter. Cette méthode devrait soutenir le développement du recyclage et du réemploi à l’échelle européenne, tout en simplifiant certaines complexités souvent liées aux réglementations européennes.