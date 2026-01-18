Free sanctionné après une fuite massive de données : des millions à payer, les clients sous le choc

Le paysage numérique français a été récemment secoué par une décision majeure. La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a sanctionné Free à hauteur de 42 millions d’euros à la suite d’une cyberattaque, rapporte Le Journal du Geek. Cette décision, rendue le 13 janvier 2026, répond aux failles de sécurité ayant touché l’opérateur télécom et sa filiale, Free Mobile. Alors que la protection des données reste une préoccupation majeure pour les consommateurs, cette affaire pose de nombreuses questions sur la sécurité des informations personnelles des abonnés.

Ce que ça coûte à Free

L’amende s’élève à 42 millions d’euros, répartie en 27 millions d’euros pour Free Mobile et 15 millions d’euros pour la maison mère, Free. Ces sommes iront dans les recettes du Trésor public, sans offrir de réparation directe aux victimes. Les amendes prononcées par la CNIL ne servent pas à indemniser les abonnés, ce qui a déçu de nombreux consommateurs touchés par cette fuite de données.

Ce qui s’est passé et les mesures demandées

Le piratage, survenu aux alentours d’octobre 2024, a concerné environ 24 millions d’abonnés. Le ou les pirates, non identifiés, ont réussi à pénétrer les systèmes de Free, compromettant des données dites « ultra-sensibles », comme les noms, prénoms, IBAN, et autres coordonnées bancaires. Des informations d’anciens abonnés, conservées inutilement, ont aussi été exposées.

En réaction, la CNIL a imposé des mesures correctives strictes. Free doit mettre en place de nouvelles barrières de sécurité d’ici trois mois, tandis que Free Mobile a six mois pour finaliser le tri et la suppression des anciennes données. L’objectif est d’empêcher la répétition de ce type d’incident en forçant une mise en conformité rapide et efficace avec la réglementation.

Ce que ça change pour les abonnés

Chez les abonnés, la révélation du scandale a été suivie d’une vague d’appels frauduleux, apparus quelques semaines après le piratage. Des données sensibles sur le dark web ont même été retrouvées, ce qui a alimenté la peur et le sentiment d’insécurité chez les clients. Malgré tout, peu d’entre eux souhaitent engager des procédures judiciaires longues et coûteuses pour obtenir réparation, laissant beaucoup dans l’incertitude financière et personnelle.

Ce que pensent les Français

La lassitude des Français face aux fuites de données répétées se fait sentir. La perception d’une « désinvolture » de la part des entreprises sur la sécurité des clients est renforcée par ce type d’affaire. « Une addition salée pour une négligence qui, selon l’autorité, aurait pu être évitée avec un minimum de vigilance », a estimé la CNIL. Les critiques portent notamment sur des authentifications trop légères et une surveillance défaillante de certains systèmes numériques.