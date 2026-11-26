L’ingénieur retraité Marc Nering a construit une microcentrale hydroélectrique dans un coin de la Colombie-Britannique, au Canada. Le dispositif transforme le courant d’une rivière en électricité pour alimenter son logement, jour et nuit, sans qu’il ait eu besoin de construire le moindre barrage.

L’installation repose sur une roue de grande taille, posée sur la berge de la rivière Cheakamus, qui traverse sa propriété. Fabriquée en aluminium pour alléger l’ensemble, avec des pièces en acier au carbone là où la tension mécanique est la plus forte, elle tourne sur une plateforme en béton fixée à la rive.

La force du courant entraîne la roue, qui actionne un générateur à aimants permanents tournant à basse vitesse, autour de 50 tours par minute. Le surplus d’électricité part directement vers le réseau commercial via un convertisseur synchronisé.

En conditions stables, le système produit entre 800 et 900 watts, avec des pics proches de 3 kilowatts lors des moments de courant maximal. Il lui faut toutefois une vitesse de courant d’au moins 3 mètres par seconde pour fonctionner efficacement : si le débit baisse, la production chute d’autant.

« Pas besoin de barrer une rivière pour en tirer de l’électricité », résume Nering dans un entretien au média italien Il Messaggero.

Depuis les années 1980, il a travaillé comme soudeur et mécanicien de maintenance dans l’industrie lourde, avant de gérer plusieurs centrales hydroélectriques de la région jusqu’à sa retraite anticipée, en 2017. L’idée de sa roue lui est venue après la lecture d’un vieux manuel de meuniers du début du XIXe siècle.

Des roulements en bois pour tenir deux ans sans panne

La transmission a posé le premier vrai problème. La roue travaille à basse vitesse mais avec un couple élevé, ce qui faisait patiner la courroie dès qu’elle était mouillée par les éclaboussures. Nering envisage encore plusieurs pistes :

une transmission par chaîne un réducteur mécanique ou un générateur à entraînement direct

Les roulements se sont révélés plus critiques encore, puisqu’ils travaillent sans interruption. Même de la meilleure qualité, les roulements métalliques scellés rendaient l’âme en moins d’un an, rongés par l’infiltration d’eau. Nering les a remplacés par des roulements en bois de gaïac, un matériau autolubrifiant historiquement utilisé dans les applications navales, fabriqués par une entreprise américaine.

Depuis plus de deux ans, ils tiennent sans aucune panne dans la zone d’éclaboussures. Faute de mécanisme automatisé, il doit encore relever ou abaisser la roue à la main, via un système hydraulique, lorsque les pluies ou la fonte des neiges font monter le niveau de la rivière.

Deux ans de permis pour protéger les saumons

L’obtention des autorisations a pris environ deux ans, les autorités locales, provinciales et fédérales ayant évalué le projet avec la même rigueur que pour un barrage commercial de grande envergure. Nering a dû démontrer que sa roue s’appuie simplement sur un côté de la rivière, sans retenir d’eau ni inonder de terrain.

Le point le plus sensible des évaluations a porté sur les saumons qui descendent la rivière la nuit, afin qu’ils ne soient pas blessés par les pales. Il a fallu consulter des groupes de kayakistes et les communautés autochtones locales.

Condition finale posée par le gouvernement canadien : une caution financière garantissant les frais de démantèlement du système si le projet venait à être abandonné.

Contrairement au solaire ou à l’éolien, dont le rendement dépend du climat, la roue continue de tourner tant que le débit se maintient, ce qui réduit le besoin de grandes batteries. Mais cette constance ne vaut pas indépendance automatique vis-à-vis du réseau : la production varie selon le débit et doit être pilotée par des équipements de contrôle, et sa viabilité dépend toujours des permis, du débit et de la réglementation locale.

Les vidéos de Nering publiées sur YouTube ont accumulé des millions de vues, ce qui a conduit plusieurs entreprises à acheter les plans de sa société de conseil, Nering Industries. Une entreprise italienne a repris des concepts mécaniques de son design, tandis qu’une entreprise chilienne adapte sa roue hydraulique comme moteur d’un système automatisé de collecte de plastiques flottants dans les rivières.