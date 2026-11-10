Une chaîne majeure de restaurants de petit-déjeuner ferme 150 sites partout aux États-Unis

Fin juin 2026, le restaurant Denny’s situé à l’angle de Rosecrans Street et Jarvis Street, dans le quartier de Point Loma à San Diego, a fermé ses portes pour de bon. Les clients qui s’y sont présentés ces derniers jours ont trouvé deux avis distincts : une affiche imprimée professionnellement remerciant la communauté locale et redirigeant vers un autre établissement de la chaîne, situé sur West Point Loma Boulevard, ainsi qu’une note manuscrite collée sur la porte d’entrée confirmant la fermeture et indiquant elle aussi le restaurant de remplacement.

Ce diner servait le quartier depuis 1966. Résidents, militaires de passage, voyageurs, étudiants et familles s’y sont relayés pendant des décennies. Selon SanDiegoVille, le local avait pourtant déjà été mis en location début juin, alors que le restaurant accueillait encore des clients. KFMB-TV a rapporté que l’affiche redirigeant vers l’autre adresse portait une finition professionnelle.

Une vague de 150 fermetures en 2025

Point Loma n’est pas un cas isolé. Selon TheStreet, Denny’s a fermé 150 restaurants aux États-Unis durant l’année 2025, après avoir identifié des établissements sous-performants où fréquentation et ventes reculaient. À Grand Rapids et Kalamazoo, dans le Michigan, des restaurants ont cessé leurs activités en février 2026, rapporte WOOD-TV 8 : ils étaient exploités par Denn-Ohio, un franchisé possédant dix restaurants Denny’s et déjà passé par une procédure de Chapter 11 en 2023. Un établissement franchisé distinct, à Midland au Texas, a lui aussi fermé début janvier 2026, selon Mashed.

Ces fermetures interviennent quelques mois après que Denny’s Corporation est devenue une entreprise privée. La vente, conclue le 16 janvier 2026 pour environ 620 millions de dollars intégralement en numéraire, a été menée par un groupe réunissant TriArtisan Capital Advisors LLC, Treville Capital Group et le franchisé Yadav Enterprises Inc.

Au dernier pointage trimestriel de la chaîne, arrêté au 24 septembre 2025, Denny’s exploitait 1 459 restaurants dans le monde, dont 1 397 franchisés ou sous licence et 62 détenus en propre.

Les difficultés ne se limitent pas aux fermetures déjà actées. DBJ US Corp, qui exploite sept restaurants Denny’s dans le sud de la Floride, a déposé le bilan sous le régime du Chapter 11 le 27 janvier 2026 pour restructurer ses obligations financières, sans préciser dans son dossier si des fermetures de restaurants en résulteraient.

Le secteur entier traverse une période difficile. Selon l’enquête Industry Tracking de la National Restaurant Association, publiée le 29 juin 2026, 45 % des propriétaires de restaurants ont constaté une baisse de fréquentation entre mai 2025 et mai 2026, contre seulement 29 % une hausse.

C’est le quinzième mois sur les seize précédents où le secteur enregistre un recul net de ses visites. Sur les ventes à magasins comparables, 33 % des propriétaires rapportent une baisse, contre 50 % une progression et 27 % une stabilité.

Dominick Miserandino, PDG de RTMNexus et conseiller auprès de TheStreet, a indiqué au média que la hausse des coûts de main-d’œuvre et des prix alimentaires compliquait de plus en plus le maintien d’exploitations de diners fonctionnant 24 heures sur 24, à l’image de celles de Denny’s.

La chaîne présente ces fermetures comme un ajustement plutôt qu’un retrait. Les restaurants visés sont, selon l’entreprise, principalement ceux dont les baux arrivent à expiration, dont les bâtiments vieillissent ou dont la fréquentation décline durablement, nécessitant des investissements que Denny’s préfère désormais concentrer sur les emplacements les plus prometteurs. Des ouvertures continuent en parallèle dans les marchés jugés porteurs, certains établissements obsolètes fermant pendant que des adresses plus récentes voient le jour ailleurs.

À Point Loma, les habitués qui empruntaient Rosecrans Street n’ont désormais qu’une option pour retrouver leur diner : prendre la direction de West Point Loma Boulevard.