Elle a exercé presque 20 ans dans un hôtel, recevait 50 % de son salaire au noir et la Justice lui a ordonné une indemnisation de 65.582.412 $

La Cámara Primera del Trabajo de Bariloche a condamné en août 2025 la société Sirius Patagonia SRL, qui exploite l’hôtel Aldebarán, à verser $65.582.412,67 à une ancienne employée. Le tribunal argentin a jugé que cette femme, entrée comme femme de chambre dans l’établissement, avait travaillé huit heures par jour pendant près de vingt ans alors que son contrat ne mentionnait que quatre heures quotidiennes, rapporte le média TN. La moitié de son salaire lui était donc versée sans être déclarée.

L’affaire remonte au 5 décembre 2005, date de son embauche. Un mois plus tard, l’hôtel l’a officiellement déclarée, mais pour une journée de quatre heures, loin de sa charge horaire réelle. Au fil du temps, ses tâches se sont multipliées : préparation des petits-déjeuners, lessive, service en salle.

Elle remplaçait aussi jusqu’à quatre fois par semaine le personnel de réception et de restauration lors de leurs jours de repos, sans que ce travail supplémentaire soit rémunéré en conséquence.

Un licenciement indirect validé par la justice

En décembre 2023, elle a demandé à sa responsable de régulariser sa situation et de reconnaître les fonctions qu’elle exerçait réellement dans l’hôtel. Elle n’a reçu, dit-elle, que des insultes et des mauvais traitements. Quelques jours plus tard, l’établissement lui a adressé une lettre recommandée lui attribuant une démission qu’elle n’avait jamais formulée.

Face à l’absence de réponse et après avoir réclamé en vain les différences salariales dues, elle s’est considérée licenciée le 8 février 2024.

Sirius Patagonia SRL n’a pas répondu à l’action engagée devant la justice et a été déclarée en situation de défaut de comparution. Deux anciens employés de l’hôtel ont néanmoins témoigné au procès, confirmant les huit heures de travail quotidien et la diversité des tâches accomplies, dont les remplacements répétés du personnel de réception. Sur la base de ces éléments, les juges ont estimé qu’il existait des motifs suffisants pour valider le licenciement indirect.

La somme fixée par le tribunal additionne plusieurs postes : l’indemnité d’ancienneté, le défaut de préavis et l’intégration du mois de licenciement, les différences salariales sur 22 mois liées aux rémunérations partiellement déclarées, ainsi que le treizième mois et les congés payés dus au titre de 2023.

S’y ajoutent des indemnisations prévues par la loi 25.323, en lien avec les irrégularités de travail constatées. Le montant inclut le capital et les intérêts calculés jusqu’en août 2025 : il ne correspond donc pas nécessairement à la somme finale qui sera versée une fois actualisée.

Au-delà du volet financier, la Cámara Primera del Trabajo a ordonné à l’entreprise de remettre à l’ancienne employée la documentation professionnelle correspondante, en reconnaissant officiellement sa journée de travail complète et sa catégorie réelle au sein de l’établissement.