Gaz : pourquoi votre facture flambe de 42,4% depuis janvier 2026

Le prix du gaz bondit de 6,6% au 1er novembre 2026, troisième hausse consécutive après septembre et octobre. Depuis janvier, la progression cumulée atteint 42,4%, directement liée aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Six millions de foyers français avec contrats indexés subissent cette flambée, avec des factures annuelles en hausse de 740 euros pour les logements chauffés au gaz.

Le conflit au Moyen-Orient, exacerbé par les tensions entre les États-Unis, Israël et l’Iran, a entraîné une hausse de 6,6% de votre facture de gaz en novembre 2026. Depuis janvier, cette augmentation cumulée atteint 42,4%. Bien que ce lien semble lointain, il est direct. Comprendre cette chaîne mondiale vous aide à anticiper et adapter vos choix énergétiques.

De la crise au Moyen-Orient à votre facture de gaz

Le prix du gaz naturel est fixé sur les marchés mondiaux, et lorsque des tensions surviennent au Moyen-Orient, région clé pour l’approvisionnement énergétique, les prix grimpent. « Les ménages français, comme ailleurs, paient la facture de cette guerre au Moyen-Orient », affirme Sylvain Le Falher, directeur général de Hello Watt, dans une interview au Parisien.

Depuis la fin des tarifs réglementés en juin 2023, le marché français du gaz est libéralisé. Les fournisseurs basent leurs offres sur le prix repère de vente du gaz (PRVG), publié mensuellement par la Commission de régulation de l’énergie, qui reflète les variations des marchés de gros. Ainsi, 6 millions de foyers français avec un contrat indexé subissent directement les fluctuations internationales, soit près de 60% des 10,31 millions de contrats de gaz naturel en France.

Novembre 2026 : Pourquoi une hausse de 6,6% ?

La hausse de novembre est la troisième consécutive après +5,6% en septembre et +6,3% en octobre. Selon Hello Watt, l’augmentation cumulée depuis janvier 2026 atteint 42,4%, un record historique. Pour un logement de moins de 100 m² chauffé au gaz (13 000 kWh par an), la facture augmente de 740 euros annuellement entre janvier 2026 et janvier 2027. Même les foyers utilisant le gaz pour la cuisson et l’eau chaude voient leur budget énergétique croître de 180 euros par an.

Cette hausse intervient juste avant le pic de consommation hivernal, accentuant la pression sur les prix. Les foyers se chauffant au gaz subissent une augmentation de 8,3%, contre 6,7% pour ceux utilisant le gaz pour l’eau chaude et la cuisson. La demande européenne croissante pour l’hiver entraîne déjà des anticipations de tensions sur les approvisionnements pour décembre, janvier et février.

Comprendre et gérer son contrat de gaz

Dans ce contexte de volatilité, les contrats indexés suivent les variations du PRVG : ils sont avantageux lorsque les prix baissent, mais coûteux en cas de hausse. Les contrats à prix fixe offrent une protection durant une période déterminée (un à trois ans), mais sont souvent plus chers à l’origine. Pour ceux qui souhaitent stabiliser leur budget, opter pour un tarif fixe peut limiter les mauvaises surprises, même si cela signifie renoncer à de possibles baisses. Comme pour l’aide carburant, anticiper les variations de prix énergétiques est essentiel pour gérer son budget.

Le PRVG, publié mensuellement, sert de référence pour évaluer les offres commerciales des fournisseurs. Il permet de comparer objectivement les tarifs : un prix inférieur au PRVG représente une économie réelle, alors qu’un prix beaucoup plus élevé devrait inciter à la prudence.

La hausse du gaz met en lumière une vulnérabilité : la dépendance aux marchés mondiaux et aux tensions géopolitiques. Pour protéger son pouvoir d’achat, diversifier ses sources d’énergie, améliorer l’efficacité de son logement et surveiller son contrat sont des réflexes essentiels. Maîtriser sa consommation énergétique est une protection contre l’augmentation des coûts. L’hiver 2026-2027 s’annonce onéreux, mais des solutions existent pour mieux contrôler sa facture.