Aide carburant grands rouleurs : 100€ d’octobre à décembre 2026

Dès le 22 octobre 2026, les travailleurs français qui utilisent leur véhicule chaque jour pour se rendre au travail bénéficieront d’une indemnité carburant doublée. Le gouvernement prolonge l’aide pour les grands rouleurs, ces salariés et indépendants parcourant de longues distances professionnelles, pour trois mois supplémentaires. Le montant passe de 50 à 100 euros, et les critères d’éligibilité sont élargis. Cette décision intervient dans un contexte de hausse persistante des prix du carburant et de préoccupations croissantes concernant le pouvoir d’achat des ménages modestes.

Initialement annoncé le 22 avril par Sébastien Lecornu, alors ministre de la Transition écologique, le dispositif avait débuté le 27 mai avec un guichet ouvert jusqu’au 30 septembre. Devant la persistance des prix élevés et les difficultés rencontrées par des millions de travailleurs dépendants de leur voiture, le gouvernement a décidé de prolonger et d’élargir l’aide. Le montant est doublé et le nombre de bénéficiaires potentiels passe de 3 à 5,5 millions.

Une aide carburant doublée pour faire face à la hausse des prix

Le calcul gouvernemental est simple. Entre avril et septembre, l’aide de 50 euros correspondait à une compensation de 20 centimes par litre, basée sur une consommation moyenne sur six mois. Pour la période d’octobre à décembre, le montant atteint 100 euros, soit 40 centimes par litre pour trois mois, reflétant un effort public accru face à des prix qui restent élevés.

Selon l’administration fiscale, cette mesure fait partie d’une série d’interventions visant à protéger les ménages les plus exposés aux fluctuations du marché énergétique. Elle cible spécifiquement les actifs dont la mobilité professionnelle repose sur un véhicule thermique ou hybride non rechargeable, catégorie majoritaire dans le parc automobile français. Les véhicules concernés doivent être des engins terrestres à moteur, à deux, trois ou quatre roues, et assurés au moment de la demande.

Critères d’éligibilité : qui peut bénéficier de l’indemnité ?

Pour être éligible, le demandeur doit être domicilié fiscalement en France et avoir au moins 16 ans au 31 décembre 2024. Il doit justifier de revenus d’activité relevant de l’une des catégories suivantes : traitements et salaires (hors allocations chômage et préretraites), bénéfices industriels et commerciaux (BIC), bénéfices non commerciaux (BNC) ou bénéfices agricoles (BA). Les retraités et chômeurs sont exclus, le dispositif visant les actifs en exercice.

La définition des grands rouleurs repose sur deux critères alternatifs : soit le travailleur parcourt au moins 15 kilomètres par trajet entre son domicile et son lieu de travail, soit il accumule au moins 8 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle, trajets domicile-travail compris. Cette définition inclut les salariés vivant loin de leur emploi et les indépendants sillonnant les routes pour leurs clients.

Un élargissement notable des plafonds de revenus

Le principal changement réside dans le relèvement du plafond de revenu fiscal de référence. Jusqu’en septembre, seuls les contribuables dont le revenu fiscal de référence par part ne dépassait pas 16 880 euros pouvaient prétendre à l’aide. Dès octobre, le gouvernement élargit les seuils en fonction de la composition familiale. Une personne seule peut désormais recevoir l’indemnité si son salaire net mensuel n’excède pas 2 035 euros. Pour un couple avec un enfant, le plafond est de 4 070 euros nets mensuels, tandis que pour un couple avec deux enfants, il est de 6 100 euros nets.

Ce changement permet d’inclure davantage de classes moyennes inférieures, jusqu’alors exclues malgré leur vulnérabilité face à l’augmentation des dépenses contraintes. Avec 5,5 millions de bénéficiaires potentiels, contre 3 millions auparavant, le gouvernement reconnaît que la pression budgétaire liée aux déplacements professionnels touche désormais plus largement, au-delà des seuls ménages en précarité. Une situation qui rappelle les défis posés par la flambée des prix de l’énergie.

Versement automatique ou demande en ligne

Les personnes ayant déjà bénéficié de l’aide lors de la première phase n’auront aucune démarche à réaliser. Le versement de la nouvelle indemnité de 100 euros sera automatique à la mi-octobre sur le compte bancaire enregistré auprès de l’administration fiscale, simplifiant ainsi le processus. En revanche, les nouveaux demandeurs devront remplir un formulaire en ligne via leur Espace Finances publiques sur le site impots.gouv.fr, dès le 22 octobre. L’aide sera versée sous une dizaine de jours après validation du dossier. Elle ne peut être accordée qu’une fois par véhicule, même si le propriétaire remplit les conditions pour les deux périodes. Un simulateur actualisé sera disponible dès le 12 octobre pour vérifier l’éligibilité.

Une réponse temporaire à des défis structurels

Bien que l’indemnité carburant apporte un soulagement immédiat, elle reste une réponse temporaire à des problèmes structurels. La dépendance automobile des travailleurs français découle de déséquilibres territoriaux profonds : concentration des emplois dans les métropoles, étalement urbain, manque de transports en commun en périphérie et hausse des coûts de logement en centre-ville. Autant de facteurs qui obligent des millions de personnes à s’éloigner de leur lieu de travail pour trouver un logement abordable.

Selon le ministère de la Transition écologique, environ 70 % des actifs français utilisent leur voiture pour aller travailler, et beaucoup parcourent plus de 30 kilomètres quotidiens, impactant directement leur budget. Une étude de l’Observatoire des inégalités montre que les ménages modestes consacrent en moyenne 15 % de leurs revenus aux transports, contre 10 % pour les ménages aisés. Cette différence s’explique par l’impossibilité, pour beaucoup, de se rapprocher de leur emploi ou d’accéder à des alternatives moins coûteuses.

Les limites d’une aide ponctuelle

Certains estiment que l’aide de 100 euros est insuffisante face aux dépenses réelles. Par exemple, un travailleur parcourant 60 kilomètres par jour avec un véhicule consommant sept litres aux cent kilomètres peut dépenser plus de 250 euros par mois en carburant, avec un prix moyen de 1,80 euro le litre. L’indemnité ne couvre qu’un tiers de ces coûts sur trois mois. De plus, le dispositif exclut les véhicules électriques, bien que ces derniers bénéficient de coûts d’utilisation plus stables et généralement inférieurs.

Perspectives et défis budgétaires

Avec 5,5 millions de bénéficiaires potentiels et une aide de 100 euros, le coût total du dispositif pourrait atteindre 550 millions d’euros pour les trois derniers mois de l’année. Ce montant est significatif dans un contexte de déficit public persistant. Le gouvernement n’a pas précisé si la mesure sera reconduite en 2027. Cela dépendra de l’évolution des prix du pétrole et des marges budgétaires. Certains économistes suggèrent une refonte des aides à la mobilité, intégrant des critères de distance, de revenus et de disponibilité des transports en commun. D’autres proposent de diriger une partie des crédits vers des solutions alternatives : covoiturage, transport à la demande en zone rurale, aide à l’achat de véhicules moins énergivores. Ces pistes nécessitent une vision à long terme, alors que l’urgence sociale exige des réponses immédiates.

En attendant, les grands rouleurs bénéficieront d’une aide de 100 euros pour alléger leur budget. Un répit bienvenu, mais qui souligne la fragilité d’un modèle économique et territorial largement dépendant de l’automobile individuelle. Dans un contexte d’incertitude sur les prix de l’énergie et de pression climatique, la question de la mobilité des travailleurs restera un défi majeur à l’avenir. Une problématique complexe, mêlant justice sociale, aménagement du territoire et transition écologique, sans solutions simples. Cette question s’inscrit dans un contexte plus large de réajustements budgétaires touchant de nombreux postes de dépenses des ménages.

Pour vérifier votre éligibilité et effectuer votre demande, rendez-vous sur le site impots.gouv.fr à partir du 22 octobre. Les premiers versements débuteront en novembre, juste à temps pour les dépenses de fin d’année. Plus d’informations sont disponibles sur le site Autosphere et sur 20 Minutes.