Droits de douanes sur les produits américains : quel pays européen sera le plus avantagé ?

La montée des tensions commerciales entre les États-Unis et l’Union européenne relance le débat sur la répartition des recettes issues des nouvelles taxes imposées sur les produits américains. Certains pays européens semblent en effet bien mieux positionnés que d’autres pour en tirer profit.

L’UE répond à la hausse des droits de douanes américains

Le 12 mars 2025, l’Union européenne a annoncé l’instauration de nouveaux droits de douane sur certains produits américains en réponse à la décision des États-Unis d’augmenter les taxes sur l’acier et l’aluminium. Cette mesure réactive des tarifs douaniers déjà imposés en 2018 sous le mandat de Donald Trump et désormais reconduits par celui-ci. Ces nouvelles taxes européennes ciblent des échanges commerciaux évalués à 26 milliards d’euros, selon les chiffres de la Commission européenne.

Pour contrebalancer cette décision, Bruxelles a instauré des taxes ciblées sur des produits emblématiques américains tels que les motos Harley-Davidson, les bateaux et les spiritueux comme le bourbon.

Des recettes pour les pays portuaires

La répartition des recettes issues de ces taxes est devenue un point clé du débat économique européen. Les recettes générées pourraient atteindre plusieurs centaines de millions d’euros pour certains États membres. Comme le soulignent nos confrères de BFMTV, les Pays-Bas seraient a priori les premiers bénéficiaires de la hausse des tarifs douaniers européens, du fait que le port de Rotterdam est le principal point d’entrée des produits américains en Europe : celui-ci capte en effet pas moins de 40 % des importations en provenance des États-Unis destinées au marché européen.

La France, qui possède également des infrastructures commerciales majeures comme les ports du Havre, de Marseille et de Dunkerque, pourrait bénéficier d’une part non négligeable de ces flux financiers. L’Allemagne, malgré son poids industriel majeur, serait moins bien positionnée sur ce dossier. Ses principaux ports, comme Hambourg et Brême, traitent principalement des échanges avec l’Asie et pourraient donc se retrouver en retrait dans cette redistribution des recettes douanières.

Une redistribution inéquitable

Selon les estimations de BFMTV, les recettes douanières collectées devraient atteindre plusieurs centaines de millions d’euros pour les Pays-Bas, environ 150 à 200 millions d’euros pour la France et à peine 100 millions d’euros pour l’Allemagne.

Bruxelles prévoit d’allouer une partie de ces recettes à des projets européens communs, notamment dans les secteurs de l’industrie verte et de la modernisation des infrastructures commerciales. Toutefois, cette répartition suscite des tensions politiques. Certains États membres de l’Union, en effet, réclament une compensation plus équitable, estimant que les grandes puissances portuaires concentrent une part excessive des bénéfices.