Gagnant de l’EuroMillions : va-t-il vraiment toucher ses 250 millions, ou l’État prendra sa part ?

Mardi 19 août, le tirage de l’EuroMillions a marqué les esprits. Un Français chanceux a empoché 250 millions d’euros, l’un des plus gros jackpots jamais enregistrés dans cette loterie européenne. Ce gain spectaculaire fait parler de lui chez les amateurs de jeux et amène quelques questions sur la gestion et la fiscalité d’une telle somme, contribuant ainsi au nombre croissant de millionnaires en France.

Le tirage gagnant en détails

Le coup de génie s’est joué avec les numéros 24, 31, 34, 41 et 43, formant ainsi la combinaison gagnante. Pour compléter le tout, les étoiles porte-bonheur étaient le 6 et le 8. Ces chiffres magiques ont permis au gagnant de changer de vie et rappellent combien EuroMillions continue de faire rêver des millions de joueurs à travers l’Europe.

La Française des Jeux (FDJ), qui organise officiellement le jeu en France, a confirmé ce gain impressionnant. Elle précise d’ailleurs que les sommes gagnées aux jeux de hasard ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu. Autrement dit, les 250 millions d’euros ne seront pas amputés par une taxation directe, un avantage bien particulier du système fiscal français.

Les impôts sur le coup : l’exception française

En France, l’argent gagné aux jeux de hasard – que ce soit via les loteries, les jeux à gratter ou les paris sportifs – n’est pas considéré comme un revenu imposable, même pour ceux qui jouent régulièrement. La FDJ l’explique par le fait que ces gains « ne présentent pas le caractère de revenus imposables ». Cette règle s’applique aussi aux rentes versées par la FDJ, contrairement à l’interdiction des services tiers qui a causé des problèmes dans d’autres juridictions.

Par contre, il faut savoir que si ces gains sont réinvestis ou placés, ils pourront être soumis à d’autres types d’impositions et de prélèvements fiscaux et sociaux. De plus, les dons importants effectués à partir de cette fortune seront taxés par des droits de mutation. Par exemple, un don à un enfant bénéficie d’un abattement de 100 000 euros, tandis qu’un don à un frère ou une sœur ne bénéficie que d’un abattement de 15 932 euros.

Les cas particuliers fiscaux

Même si la majorité des gains issus des jeux est exonérée d’impôt, il existe quelques exceptions. Le poker pratiqué à titre professionnel en est un bon exemple. Un joueur professionnel, qui mise sur ses compétences et son expérience pour dompter le hasard, sera imposé sur ses revenus. La FDJ rappelle en effet que « le joueur à titre habituel est imposable sur ses revenus », ce qui marque la différence entre un jeu de pur hasard et une activité où le savoir-faire compte vraiment.