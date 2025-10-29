Ils ont trouvé la faille parfaite pour se faire rembourser leurs billets de train… et ça leur rapporte une fortune

Deux étudiants chinois vivant à Leeds, au Royaume-Uni, ont été reconnus coupables d’avoir détourné une faille dans le système de remboursement des billets de train. L’affaire a révélé des failles dans le système « Delay Repay », qui permet aux voyageurs de demander un remboursement lorsqu’un train est en retard, rapporte le magazine britannique Mirror. Les sommes détournées s’élèvent à plus de 140 000 €, ce qui a alerté plusieurs compagnies ferroviaires, dont CrossCountry Trains.

Un plan bien ficelé

Li Liu, 26 ans, et Wanqing Yu, 25 ans, tous deux étudiants à Leeds, ont monté un plan astucieux pour contourner le système. Leur méthode était de réserver en masse des billets en ligne, puis de les annuler rapidement. Même après l’annulation, ils utilisaient ces réservations pour réclamer des remboursements lorsque les trains étaient en retard. Cette combine a pu se mettre en place parce qu’aucune vérification croisée n’était faite.

Pour que leurs demandes paraissent légitimes, ils ont utilisé un adaptateur de carte SIM pouvant accueillir 20 emplacements, simulant ainsi des contacts issus de différents téléphones et personnes. De plus, ils ont créé 16 identités fictives et ouvert plusieurs comptes bancaires pour dissimuler leurs traces.

La découverte et les suites judiciaires

La fraude a débuté en 2021 et a continué jusqu’à l’intervention de la British Transport Police. Li Liu aurait détourné environ 141 031 €, tandis que Wanqing Yu a écoulé 15 712 €. Au tribunal du Leeds Crown Court, les deux étudiants ont plaidé coupables pour complot en vue de frauder et possession de biens criminels.

Li Liu a écopé de 30 mois de prison. Il a exprimé de profonds remords et souhaitait rentrer en Chine pour rejoindre sa famille. Son avocat, Justin McClintock, a expliqué que Liu « portera le remords et la honte pour le reste de sa vie ». De son côté, Wanqing Yu, jugée moins impliquée dans l’affaire, a écopé d’une peine plus clémente de 17 semaines d’emprisonnement.

Le juge Howard Crowson n’a pas mâché ses mots en déclarant : « Vous avez repéré une faiblesse du système et vous en avez abusé ensemble. Vous avez même créé de fausses identités et ouvert plein de comptes bancaires pour cacher votre implication. »