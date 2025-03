Immobilier : le prêt à taux zéro (PTZ) fait peau neuve en avril 2025 

Le prêt à taux zéro (PTZ) évoluera dès le 1er avril 2025. Conçu pour faciliter l’accès à la propriété, ce dispositif connaîtra des ajustements majeurs : son périmètre géographique et les types de logements concernés seront élargis, et il s’ouvrira également à deux autres dispositifs moins connus.

Un dispositif élargi à l’ensemble du territoire

À compter du 1er avril 2025, les règles du prêt à taux zéro changent. Pour rappel, il s’agit d’un prêt destiné aux ménages les plus modestes, c’est-à-dire sans intérêt, sans frais de dossier et d’une durée ne pouvant excéder 25 ans. Jusqu’à cette date, seuls les logements neufs situés en zone tendue (zones A, A bis et B1) et en habitat collectif (appartements) pouvaient bénéficier de ce prêt avantageux.

Dès le 1er avril 2025, cette restriction disparaîtra. Le PTZ s’ouvrira à tous les logements neufs, qu’ils soient en habitat collectif ou individuel (maison), et ce, sur l’ensemble du territoire français. Cette mesure, inscrite dans la loi de finances pour 2025, restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2027.

De meilleures conditions de financement et de remboursement

Le montant du prêt à taux zéro est calculé en fonction du coût total de l’opération immobilière. Dès le 1er avril 2025, cette part sera portée jusqu’à 50 % du montant total du projet immobilier (contre 40 % auparavant) pour les ménages éligibles situés dans les premières tranches de revenus.

À compter du 1er avril 2025, le remboursement du PTZ s’étalera sur une durée maximale de 25 ans, avec une possibilité de différé de remboursement allant jusqu’à 15 ans selon les ressources du ménage.

Deux dispositifs entrants : la co-acquisition et le démembrement

Outre l’élargissement du prêt à taux zéro (PTZ) aux logements neufs partout en France, deux nouveaux dispositifs seront également éligibles à ce mécanisme dès le 1er avril 2025 : la co-acquisition et le démembrement.

La co-acquisition permet à un primo-accédant d’acheter une part majoritaire de son logement, tandis qu’une banque finance 10 % du coût total. Après 10 ans, l’acquéreur rachète cette part et devient pleinement propriétaire.

Quant au démembrement, il implique qu’un fonds immobilier achète l’intégralité des parts d’un bien immobilier, puis en conserve 50 %. Autrement dit, l’acheteur finance que la moitié de son bien (via un crédit + apport). Il dispose ensuite de 25 ans pour racheter progressivement la part restante au dit fonds immobilier.

Soutenir l’accession à la propriété

L’élargissement du PTZ vise à relancer la construction de logements neufs et à dynamiser le marché immobilier, notamment dans les zones les moins tendues. En permettant d’intégrer les maisons individuelles et en supprimant la contrainte géographique, le gouvernement espère élargir l’accès à la propriété pour les ménages modestes.

Les futurs acheteurs sont invités à se renseigner auprès de leur établissement bancaire ou de l’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) pour évaluer leur éligibilité et les montants potentiels auxquels ils peuvent prétendre.