Déclaration des revenus 2024 : toutes les dates à retenir sous peine de sanctions

Avec l’arrivée imminente de 2025, les contribuables français doivent se préparer pour la déclaration des revenus de l’année fiscale 2024. Cette période est importante pour déterminer le montant des impôts à payer ou les remboursements éventuels. Il est primordial de connaître les délais, les obligations et les conséquences d’une déclaration erronée.

Dates limites pour déposer votre déclaration

La campagne de déclaration commence officiellement le 10 avril 2025, et les contribuables disposent d’un peu moins de deux mois pour transmettre leurs informations fiscales. Selon le mode de dépôt choisi, la date limite varie. Ceux qui optent pour le papier doivent respecter le délai fixé au mardi 20 mai 2025. En revanche, la télédéclaration en ligne propose une souplesse avec des échéances décalées en fonction du lieu de résidence :

pour les départements numérotés de 1 à 19 ainsi que pour les non-résidents. Mercredi 28 mai 2025 pour les départements allant du numéro 20 au numéro 54.

pour les départements allant du numéro 20 au numéro 54. Jeudi 5 juin 2025 pour les départements numérotés de 55 à 974 et le département d’outre-mer, Mayotte (976).

Ces dates s’appliquent également à l’Impôt sur la fortune immobilière (IFI) (pour que tout se passe dans les mêmes conditions).

Les obligations et tolérances de la déclaration

La déclaration de revenus est obligatoire dès le début de la campagne. La télédéclaration est devenue la norme, sauf pour quelques cas particuliers, par exemple en l’absence d’accès à Internet ou en cas de difficultés personnelles pour utiliser le numérique. Si vous réalisez une erreur après avoir envoyé votre déclaration, vous avez la possibilité de la rectifier jusqu’au 25 juin 2025. Dans ce cas, les formulaires papier doivent obligatoirement porter la mention « DÉCLARATION RECTIFICATIVE, ANNULE ET REMPLACE » afin d’être correctement pris en charge par l’administration fiscale.

Préremplissage et vérification des formulaires

Pour faciliter la vie des contribuables, les formulaires sont préremplis avec les informations déjà détenues par l’administration fiscale. Toutefois, il revient à chacun de contrôler soigneusement ces données, notamment à l’aide d’un simulateur d’impôt. Toute modification ou ajout doit être fait avant de signer et de valider votre déclaration pour éviter toute fraude fiscale.

Conséquences des rectifications tardives

Si vous déposez votre déclaration en retard ou si vous faites des erreurs non corrigées dans les délais, connaître les seuils d’imposition peut vous éviter des conséquences financières notables. Une modification apportée après la date limite initiale sera considérée comme tardive et pourra conduire à une majoration allant de 10 % à 80 % du montant imposable. Par ailleurs, des intérêts de retard seront appliqués à hauteur de 0,20 % par mois sur l’impôt dû.

Clôture de la période de déclaration

La période officielle de déclaration se termine le mercredi 25 juin 2025. Jusqu’à cette date, il est encore possible d’apporter des corrections soit via le site officiel des impôts, soit en envoyant un formulaire papier comportant la mention requise.

Sanctions en cas de retard

Si la déclaration ou sa rectification est déposée avec un retard prononcé, vous risquez non seulement une majoration significative mais aussi l’accumulation d’intérêts mensuels sur votre dette fiscale envers l’État.

Bien se renseigner sur ces aspects peut vous éviter bien des tracas financiers et administratifs. Respecter ces échéances permet non seulement de gagner en tranquillité d’esprit mais contribue aussi au bon fonctionnement du système fiscal national. Il est donc conseillé de s’y prendre dès que possible et de manière organisée pendant cette période.