Si le fisc vous doit de l’argent en 2026, voici quand vous serez remboursé : certains contribuables devront attendre plus que prévu

L’administration fiscale va procéder à deux versements importants qui concerneront des millions de citoyens dans les semaines à venir. Il s’agit d’une aide exceptionnelle liée au carburant et d’un éventuel remboursement d’un trop‑perçu d’impôt, des mesures qui tombent plutôt bien pour de nombreux ménages alors que le pouvoir d’achat reste mis à l’épreuve. Elles visent à alléger les difficultés liées à la hausse du coût de la vie et à corriger d’éventuelles erreurs du prélèvement à la source.

Qui touche quoi et comment se répartissent les versements

Le premier paiement est la « prime carburant », une aide exceptionnelle pour compenser en partie l’augmentation des coûts de l’énergie, annonce le journal 20 Minutes. Cette prime, d’un montant fixe de 100 €, sera versée à partir de juin et jusqu’à la fin juillet 2026. Pour être éligible, il faut remplir certains critères : un revenu fiscal de référence par part de ménage inférieur à 16 880 € pour l’année 2024, parcourir plus de 15 km entre son domicile et son travail (soit 30 km aller‑retour), et effectuer au moins 8 000 km par an à titre professionnel. Environ 3 millions de personnes devraient pouvoir en bénéficier.

Le second versement concerne le remboursement éventuel d’un trop‑perçu d’impôt. Si le montant prélevé à la source en 2025 a été supérieur à ce qui était réellement dû, l’administration remboursera la différence. Ce remboursement interviendra entre la fin juillet et le début août 2026, permettant aux contribuables de récupérer les sommes indûment prélevées.

Démarches à faire et risques en cas de retard

Vérifiez les informations bancaires que vos coordonnées bancaires sont bien à jour auprès du gestionnaire fiscal : le remboursement se fera principalement par virement bancaire. Si vous n’avez pas de coordonnées bancaires enregistrées, vous recevrez un chèque à encaisser envoyé à votre dernière adresse connue.

La campagne de déclaration des revenus 2025 s’est officiellement clôturée le 4 juin 2026 à 23h59. Tout retard dans cette démarche peut entraîner des majorations de l’impôt pouvant atteindre jusqu’à 80 %, ainsi que des intérêts de retard, selon le site du ministère de l’Économie et des Finances.

Les contribuables peuvent consulter le solde total de leur impôt via l’avis d’imposition disponible dans leur espace personnel en ligne. Ce solde représente le montant dû après ajustement des prélèvements effectués en 2025. Comme le mentionne le site, « ce solde correspond au montant total d’impôt sur le revenu que vous devez au titre des revenus perçus en 2025 après déduction des montants qui vous ont déjà été prélevés à la source en 2025 ».

Dates à retenir et obligations

Si votre solde est supérieur à 300 €, des prélèvements finaux seront prélevés aux dates suivantes : 25 septembre 2026, 26 octobre 2026, 25 novembre 2026, et 28 décembre 2026. Si le solde dû est inférieur ou égal à 300 €, un prélèvement unique sera effectué le 25 septembre 2026.

Pour tous ceux qui n’ont pas encore fini leurs démarches administratives, en particulier dans les départements numérotés de 55 à 974 et 976, il est important de régulariser leur situation afin d’éviter des pénalités financières supplémentaires.