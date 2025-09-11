La Garde personnelle de Pétain : un outil politique autant qu’économique ?

À travers Les gendarmes de la Garde personnelle du chef de l’État (1940-1944), Luc Demarconnay lève le voile sur une formation méconnue et paradoxale du régime de Vichy. Créée pour incarner le prestige du maréchal Pétain, cette unité apparaît autant comme un instrument de mise en scène politique que comme le reflet d’un compromis administratif et économique avec l’occupant allemand. Derrière les uniformes impeccables et les défilés, se dessine ainsi l’illusion d’une souveraineté nationale, dont les contradictions éclairent les ambiguïtés de l’État français sous occupation.

Votre ouvrage met en lumière un corps méconnu : en quoi la Garde personnelle du chef de l’État illustre-t-elle les contradictions du régime de Vichy ?

Créée par et pour le régime de Vichy, cette unité a pour vocation de perpétuer les traditions de la Garde républicaine, alors séparée de la Gendarmerie, et à donner au nouveau régime toutes les apparences du prestige auquel le maréchal Pétain est attaché. Elle entretient en quelque sorte l’illusion d’une souveraineté d’un État sous contrôle allemand.

La survie de la Gendarmerie nationale après 1940 répondait aussi à un intérêt allemand. Peut-on dire que la Garde personnelle a représenté une forme de compromis économique et administratif ?

Oui, dans une certaine mesure. Les Allemands avaient intérêt à maintenir la gendarmerie pour assurer l’ordre intérieur, et le régime de Vichy a su tirer parti de cette situation. La Garde personnelle s’inscrit dans ce compromis : un corps réduit en effectifs et en moyens, mais fortement symbolique, permettant d’afficher la légitimité du régime sans éveiller la méfiance de l’occupant.

Quels moyens matériels et humains ont été consacrés à cette unité dans un contexte de pénurie généralisée ?

L’effectif initial est modeste – environ 190 hommes en 1940 – mais il triple en quatre ans pour devenir une légion à part entière avec son propre centre d’instruction et son inspection. L’équipement, limité et souvent récupéré sur d’anciennes unités à sa création, s’améliore avec le temps. L’exemple de l’armement est représentatif de ce point de vue : limité au strict minimum pour se conformer aux exigences de l’occupant, il va progressivement se compléter permettant ainsi de constituer des dépôts clandestins. Mais c’est surtout l’apparat, notamment les uniformes, qui a été privilégié pour offrir une image de prestige, en décalage avec les difficultés quotidiennes du pays.

La propagande autour de la Garde visait à donner une image de prestige et de stabilité : dans quelle mesure cela a-t-il influencé la perception de l’État français par la population ?

La Garde personnelle a été conçue comme une vitrine. Les défilés, la musique, les escortes motorisées visaient à impressionner et à rassurer la population. Mais derrière cette façade, la population n’était pas dupe : elle voyait bien le contraste entre la mise en scène d’une souveraineté et la réalité d’un pays occupé. Cela explique l’image d’armée d’opérette qui va coller à l’unité jusqu’à aujourd’hui.