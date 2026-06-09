Pourquoi le rachat de SFR par Bouygues, Free et Orange à plus de 20 milliards inquiète bien au-delà des employés concernés

Le monde des télécoms en France va connaître une vraie transformation. Un protocole d’accord vient d’être signé pour le rachat de l’opérateur au carré rouge, SFR, une opération qui pourrait redessiner le paysage français. Pendant que Bouygues Telecom, Iliad (Free) et Orange s’organisent pour finaliser le dossier, le marché suit la situation de près.

Qui sont les acteurs de l’opération ?

La vente de SFR par Patrick Drahi et Altice France marque une étape importante dans l’histoire des télécoms françaises, notamment en raison de la restructuration de la dette. Parmi les acheteurs figurent Bouygues Telecom, Iliad (propriétaire de Free) et Orange, tous signataires de l’accord pour reprendre cet acteur clé. Le dimanche 6 juin, un pas stratégique a été franchi. Autour de la table, on retrouvait des noms connus : Arthur Dreyfuss, PDG d’Altice France, Mathieu Cocq, PDG de SFR, et Thomas Reynaud, directeur général du groupe Iliad, soulignant le caractère exigeant et méthodique de l’opération. Le ministre de l’Économie, Roland Lescure, a qualifié l’annonce de « majeure et déterminante ».

Le montant et la répartition financière

Le rachat pèse lourd sur le plan financier : 20,35 milliards d’euros, avec un complément de prix possible de 650 millions d’euros à la clôture, rapporte Le Monde. Avec 25 millions de clients à répartir, la redistribution des actifs s’annonce à la fois fastidieuse et pleine d’opportunités. Bouygues Telecom prendra en charge le segment B2B ainsi que 6,4 millions de clients. Free récupérera notamment 6 millions de clients de l’offre RED by SFR, plus près de 2 millions de clients grand public. Orange obtiendra environ 4,9 millions de clients. Les trois repreneurs se partageront aussi les fréquences jusqu’ici utilisées par SFR.

Les étapes à venir et les défis industriels

Derrière le rachat se profilent de lourds défis logistiques et industriels. L’opération implique un programme pluriannuel d’intégration et de migration touchant abonnements, infrastructures et systèmes. Les négociations exclusives, entamées mi-avril, avancent en tenant compte des exigences réglementaires. L’accord doit encore passer l’examen des autorités de la concurrence : « à ce stade, il n’y a aucune certitude que cette opération soit réalisée ». Une dimension sociale est aussi prévue, avec un engagement au dialogue avec les organisations syndicales.