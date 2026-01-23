La micro-entreprise est-elle en train de devenir un piège avec le nouveau cumul emploi-retraite ?

L’augmentation du coût de la vie, combinée à des pensions souvent jugées insuffisantes, pousse de nombreux retraités en France à continuer ou à reprendre une activité professionnelle. Cette dynamique, qui renforce leur pouvoir d’achat et leur lien social, est mise en lumière par MoneyVox, qui dresse un portrait détaillé de la situation actuelle et des changements à venir. Mais une réforme fiscale annoncée pour 2027 pourrait bouleverser cet équilibre.

Où en sont les retraités qui travaillent

En 2023, la pension moyenne nette des retraités français s’élève à 1 541 € par mois, ce qui est souvent inférieur au montant idéal de la pension pour vivre confortablement. Il faut rapporter cette somme à l’augmentation régulière du coût de la vie. Selon l’Insee, près de 500 000 retraités exercent aujourd’hui une activité rémunérée. Parmi eux, 88 000 ont choisi le statut de travailleurs indépendants, principalement en micro-entrepreneur.

Aujourd’hui, les règles sur le cumul pension/activité permettent aux retraités ayant liquidé leur pension à taux plein de cumuler leurs revenus sans plafond. Pour les autres, un plafond est fixé à 160 % du Smic brut ou au dernier salaire mensuel perçu. Grâce à la réforme des retraites votée en 2023, il est possible de se constituer de nouveaux droits à pension, à condition de respecter un délai de six mois si l’on retourne chez son dernier employeur.

Ce qui va changer en 2027

La loi de financement de la Sécurité sociale, adoptée le 16 décembre dernier, prévoit une refonte importante des règles à partir du 1er janvier 2027. La réforme s’appliquera aux personnes qui liquideront leur pension de base à compter de cette date. Les retraités ayant déjà liquidé leurs droits avant 2027 ne seront pas concernés, sauf pour certains régimes spéciaux qui pourraient l’être.

À l’avenir, avant 64 ans, tout revenu d’activité sera intégralement déduit de la pension, rendant le cumul impossible. Pour les personnes âgées de 64 à 67 ans, la déduction atteindra 50 % des revenus annuels dépassant 7 000 €. En revanche, au-delà de 67 ans, le cumul redeviendra totalement libre et permettra de générer de nouveaux droits. Cependant, toute création de nouveaux droits à la retraite sera supprimée.

Ce que ça changera pour le portefeuille des retraités

Avec ces nouvelles règles, l’État vise une économie budgétaire de 0,4 milliard d’euros en 2027, montant qui pourrait grimper jusqu’à 1,9 milliard d’euros en 2030, malgré l’augmentation des impôts prévue. Mais cette approche est vivement critiquée par certains spécialistes et acteurs du secteur, comme Frédérique David-Créquer, autrice de Je suis auto-entrepreneur. Elle dénonce une « marche arrière » anxiogène qui pourrait affecter sérieusement le pouvoir d’achat des retraités modestes.

Selon le baromètre de l’Unsa retraités, 17 % des retraités ayant pris leur retraite depuis moins de cinq ans perçoivent entre 1 000 € et 1 400 € par mois, ce qui pourrait être aggravé par le gel des pensions. Pour ces personnes, travailler reste souvent une nécessité, ce qui rend la mesure d’autant plus difficile à avaler.