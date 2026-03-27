Le gouvernement veut accélérer l’expulsion des locataires mauvais payeurs

Face à la multiplication des situations d’impayés qui peuvent durer des mois, parfois des années, le gouvernement prépare un durcissement du dispositif contre les locataires qui cessent de payer leur loyer. L’objectif affiché est clair : combler les failles juridiques qui permettent aujourd’hui à certaines situations de se prolonger indéfiniment et rétablir un équilibre entre les droits des locataires et ceux des propriétaires. Les pistes envisagées concernent notamment l’accélération des procédures d’expulsion, l’amélioration des dispositifs d’alerte précoce et la prise en compte de nouveaux usages du logement comme la location de courte durée.

Une procédure d’expulsion qui peut aujourd’hui durer des années

Lorsqu’un locataire cesse de payer son loyer, la procédure actuelle repose sur plusieurs étapes qui peuvent s’étirer dans le temps. Le propriétaire doit d’abord délivrer un commandement de payer par huissier, puis saisir le juge afin d’obtenir la résiliation du bail et l’expulsion. Même après une décision judiciaire favorable, l’exécution peut encore être retardée par différents délais légaux, des recours possibles et, dans certains cas, par la trêve hivernale. Dans la pratique, cette succession d’étapes peut conduire à des situations où un logement reste occupé pendant très longtemps sans paiement du loyer, tandis que le propriétaire continue à assumer les charges liées au bien. Le gouvernement souhaite précisément réduire ces délais et faciliter l’exécution des décisions judiciaires lorsque le contrat de location n’est plus respecté.

La procédure de 48 heures contre les squats comme modèle

Depuis la loi renforçant la lutte contre l’occupation illicite des logements, une procédure administrative accélérée permet déjà au préfet d’ordonner l’évacuation d’un squat dans un délai pouvant aller jusqu’à 48 heures lorsque l’occupation illégale est clairement caractérisée. Cette procédure, beaucoup plus rapide que la voie judiciaire classique, est souvent citée comme un exemple de dispositif efficace. L’une des pistes étudiées consiste à s’inspirer de ce mécanisme afin de réduire les situations où des logements restent occupés pendant de très longues périodes malgré des impayés manifestes et une rupture du contrat de location.

L’effet pervers du développement des locations de courte durée

Un autre phénomène complique aujourd’hui la situation du marché locatif : l’essor des locations de courte durée proposées sur des plateformes comme Airbnb. Dans certaines villes, la crainte des impayés et des procédures longues pousse des propriétaires à se détourner de la location classique pour privilégier la location touristique, jugée plus flexible et moins risquée. Cette évolution réduit mécaniquement le nombre de logements disponibles sur le marché locatif traditionnel et contribue à la tension dans certaines zones urbaines. En sécurisant davantage les relations locatives et en réduisant les situations d’impayés prolongés, le gouvernement espère également rendre la location longue durée plus attractive pour les propriétaires. Mais ces propriétaires sont aussi concernés car certains locataires de courte durée décident de rester de longs mois sans rien payer. Le gouvernement souhaite que ces occupants illégaux soient considérés comme des squatteurs et que donc la loi anti squat s’applique à eux.

Une réalité sociale plus complexe que le débat politique

Le débat sur le logement a longtemps été dominé par une représentation simplifiée opposant un propriétaire riche à un locataire fragile. La réalité est pourtant bien différente. Une grande partie des propriétaires bailleurs sont des particuliers qui ont investi dans un logement pour préparer leur retraite ou compléter leurs revenus. Pour eux, plusieurs mois d’impayés peuvent rapidement devenir une difficulté financière importante, surtout lorsqu’ils doivent continuer à rembourser un crédit immobilier. À l’inverse, certaines situations montrent aussi que des locataires qui sont en mesure de payer leur loyer peuvent exploiter les lenteurs du système pour prolonger leur présence dans un logement sans respecter leurs obligations contractuelles.

Le gouvernement veut rétablir un équilibre

L’initiative portée par le ministre du Logement Jean Brun vise précisément à corriger ces déséquilibres en rendant les procédures plus rapides et plus lisibles. L’objectif n’est pas de remettre en cause les protections destinées aux locataires réellement en difficulté mais de limiter les abus et de restaurer la crédibilité du système locatif. Car lorsque des situations d’impayés peuvent durer des années, ce n’est pas seulement le propriétaire qui est fragilisé : c’est la confiance dans l’ensemble du marché locatif qui se dégrade. En tentant de combler ces failles, le gouvernement cherche donc à réintroduire un principe simple : un contrat de location ne peut fonctionner durablement que si les obligations qu’il prévoit sont effectivement respectées.