Le nouveau permis européen numérique arrive en 2030

L’Union européenne prépare une petite révolution : le permis de conduire va devenir numérique et identique dans tous les pays membres. Objectif : simplifier la vie des automobilistes et renforcer la sécurité sur les routes.

Un permis de conduire dans le smartphone

D’ici 2030, chaque conducteur européen pourra avoir son permis directement sur son téléphone, annonce le député européen Yvan Verougstraete. Il fera partie du futur portefeuille d’identité numérique européen. Concrètement, il sera donc possible de présenter son permis depuis une application officielle, sans devoir sortir la carte plastique.

Selon le Conseil de l’Union européenne, ce nouveau format aura la même valeur légale que le permis papier. Les deux coexisteront : ceux qui préfèrent garder le document physique pourront toujours le demander. Autre avantage : en cas de déménagement dans un autre pays européen, il ne sera plus nécessaire d’échanger son permis. Le document numérique sera reconnu automatiquement dans toute l’Union.

Une validité allongée et des règles harmonisées

Le nouveau cadre européen prévoit une validité de 15 ans pour les permis voiture et moto, contre 10 ans auparavant dans plusieurs pays. Pour les camions et les bus, la durée restera plus courte, environ 5 ans, afin de maintenir des contrôles médicaux réguliers.

Cette uniformisation permettra d’avoir des règles identiques d’un pays à l’autre, ce qui simplifie la vie de ceux qui changent de résidence ou conduisent à l’étranger. Selon la Commission européenne, cette harmonisation doit « réduire les démarches administratives » et « renforcer la confiance entre États membres ».

Nouveaux conducteurs : période probatoire obligatoire

Tous les jeunes conducteurs devront désormais passer par une période probatoire de deux ans minimum, valable partout dans l’Union. Durant cette période, les sanctions seront plus sévères en cas d’alcool, de drogue ou de comportements dangereux.

Les États auront aussi la possibilité d’autoriser la conduite accompagnée dès 17 ans, ce qui permettra à certains jeunes d’obtenir de l’expérience avant d’être seuls sur la route. Une mesure déjà présente dans plusieurs pays, mais désormais harmonisée.

D’après le Parlement européen, l’objectif est clair : réduire le risque d’accidents chez les conducteurs novices. En Europe, près de 40 % des accidents mortels impliquent des automobilistes de moins de 30 ans, selon une étude du European Parliamentary Research Service. Et ce alors qu’ils ne représentent que moins de 10 % de l’ensemble des conducteurs sur les routes européennes.