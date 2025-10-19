Le retour du chaos météo : la France va-t-elle affronter ses premières tempêtes d’automne ?

La météo en France va bientôt prendre un sacré tournant. Après plusieurs jours de calme sous une haute pression, on s’attend à une ambiance plus dépressionnaire. Ce changement pourrait bien perturber les déplacements et les activités en extérieur dans tout le pays.

Vers un temps dépressionnaire

En ce moment, le pays profite d’une accalmie, même si quelques grisailles persistent dans le nord. Mais ça ne va pas durer : l’anticyclone laisse bientôt place à une zone dépressionnaire qui se renforce, d’après le site Tameteo. Avec l’arrivée de l’automne, l’influence venant de l’Atlantique s’en fait sentir.

Dès dimanche, une dépression devrait se développer au large de l’ouest de l’Angleterre et se propager jusqu’en France. On peut ainsi s’attendre à voir des nuages chargés de pluie sur la façade ouest du pays.

Rafales de vent et précipitations attendues

Avec ce changement, faites gaffe aux rafales de vent significatives sur la façade atlantique et les côtes bretonnes. Elles pourraient atteindre 80 à 90 km/h, tandis qu’en terres, elles se limiteront à 50 à 60 km/h, avec des pointes locales à 70 km/h. Même si aucune tempête n’est prévue en début de semaine, ces vents forts invitent à la prudence.

À côté, le passage à un temps plus instable entraînera également des précipitations fréquentes, rendant les sols bien plus meubles. Dès dimanche, attendez-vous à des averses en Bretagne, en Normandie, dans les Pays de la Loire, en région Poitou-Charentes et dans les Cévennes.

Une semaine sous tension

La météo dépressionnaire semble vouée à rester présente pendant toute la semaine prochaine, avec des conditions pluvieuses et venteuses. On garde l’œil sur le développement éventuel de petites dépressions secondaires. Mardi, par exemple, l’une d’entre elles pourrait provoquer des rafales allant jusqu’à 80 km/h dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine.

Ensuite, une nouvelle zone dépressionnaire pourrait toucher la France dès la nuit de mardi à mercredi. D’ici mercredi, l’instabilité devrait s’étaler sur tout le pays, avec des rafales estimées entre 65 et 75 km/h, voire 80 km/h en-dehors des zones littorales les mieux abritées.

Ce que cela change pour vous

Ce retournement de situation contraste avec le temps calme des jours précédents. Le retour des précipitations et des vents forts implique qu’il faut redoubler de vigilance, surtout avec le feuillage encore bien fourni sur les arbres, ce qui peut favoriser la chute d’arbres ou de branches. Il est donc recommandé de rester bien informé sur l’évolution des intempéries.

Pour ceux qui envisagent de partir en vacances cet automne, pourquoi ne pas considérer un séjour dans les régions méditerranéennes ? Là-bas, le temps devrait être plus sec et lumineux.