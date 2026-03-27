Les arrêts maladie abusifs : le scandale silencieux qui mine la sécurité sociale

Le nombre d’arrêts maladie explose en France et les autorités commencent à reconnaître l’ampleur du problème. Sébastien Lecornu s’est exprimé aujourd’hui à ce sujet. Derrière les situations médicales légitimes se cache cependant une réalité beaucoup plus dérangeante : une banalisation croissante de l’arrêt de travail, parfois accordé sans véritable justification médicale. Dans une société de plus en plus protégée, certains abus fragilisent un système social déjà sous pression financière.

Une dérive devenue structurelle

La hausse spectaculaire des arrêts maladie n’est plus un simple phénomène conjoncturel. Elle est devenue une tendance lourde qui interroge le fonctionnement même de notre système social. Les responsables publics eux-mêmes reconnaissent désormais une évolution préoccupante, avec des dépenses qui progressent fortement et des arrêts de travail qui se multiplient dans de nombreux secteurs. Une partie de cette hausse s’explique évidemment par des situations légitimes : maladies réelles, accidents, pathologies psychiques sérieuses ou épuisement professionnel authentique. Mais il serait naïf de croire que tous ces arrêts relèvent uniquement de situations médicales incontestables. Dans les entreprises comme dans les administrations, beaucoup constatent l’apparition d’une forme de banalisation de l’arrêt de travail. Certains salariés ne s’arrêtent jamais, même dans des situations difficiles, tandis que d’autres recourent à l’arrêt maladie avec une facilité déconcertante. Cette fracture crée un sentiment d’injustice profond et alimente une suspicion croissante autour d’un système pourtant fondé sur la solidarité.

Le rôle central des médecins et la question de la responsabilité

Au cœur du dispositif se trouve évidemment la décision médicale. En France, le médecin dispose d’un pouvoir important pour prescrire un arrêt de travail, et cette confiance constitue un pilier essentiel de notre système de santé. Mais cette confiance suppose aussi une responsabilité. Or dans certains cas, les arrêts semblent délivrés de manière presque automatique, notamment pour des motifs flous tels que la « souffrance au travail » ou le « burn-out », notions qui recouvrent parfois des situations très différentes. Il ne s’agit évidemment pas de nier la réalité de ces pathologies lorsqu’elles sont avérées. Le burn-out peut être une maladie grave et invalidante. Mais la multiplication de ces diagnostics pose question lorsqu’ils deviennent un motif quasi systématique d’arrêt. De même certains s’arrêtent avec un simple rhume ou parfois même rien. Dans ces situations, un renforcement des contrôles pourrait apparaître nécessaire. Des médecins de la sécurité sociale pourraient être chargés de vérifier certains arrêts longs ou répétés, et lorsque des abus manifestes seraient constatés, la responsabilité professionnelle du médecin prescripteur pourrait être engagée. Une telle mesure ne viserait pas à stigmatiser la profession médicale mais à préserver la crédibilité d’un système qui repose avant tout sur la confiance. Il n’est pas normal que quelques médecins jettent le discrédit sur toute une profession et mettent en péril notre système de protection sociale.

Sans sanctions, les abus continueront de prospérer

La question de la responsabilité ne concerne pas seulement les médecins. Elle concerne aussi les salariés eux-mêmes. Dans un système fondé sur la solidarité collective, chaque abus affaiblit l’ensemble du dispositif. Un arrêt de travail injustifié n’est pas une simple facilité administrative : c’est un coût pour la sécurité sociale, une charge pour l’entreprise et, in fine, un fardeau pour la collectivité. Dans un pays où les finances publiques sont déjà fragilisées par un niveau très élevé de dépenses sociales, ces dérives deviennent particulièrement problématiques. Pour préserver notre modèle de protection sociale, il faut accepter de traiter frontalement la question des abus. Cela suppose des contrôles renforcés, mais aussi de véritables sanctions lorsque des arrêts de travail manifestement injustifiés sont constatés. Une société généreuse ne peut fonctionner que si chacun respecte les règles du jeu. Sans cela, la solidarité se transforme progressivement en système d’irresponsabilité collective. Et c’est précisément ce risque qui menace aujourd’hui le modèle social français.