Les États-Unis passent à l’attaque dans le détroit d’Ormuz : l’Iran a franchi la ligne qui force le monde à réagirpour éviter une crise économique mondiale

En fermant de fait le détroit d’Ormuz, Téhéran n’exerce plus seulement une pression régionale sur ses voisins du Golfe : il place l’économie mondiale sous menace directe. Les premières offensives américaines menées avec des A-10 Thunderbolt II et des hélicoptères AH-64 Apache traduisent un basculement stratégique. Washington ne cherche plus seulement à punir ou à contenir, mais à rouvrir un passage maritime vital que nul État ne peut laisser durablement pris en otage.

L’Iran est allé trop loin en transformant Ormuz en arme économique mondiale

Le détroit d’Ormuz n’est pas un simple point de friction militaire parmi d’autres. C’est l’un des grands verrous de l’économie mondiale. Selon l’Agence internationale de l’énergie, près de 15 millions de barils par jour de brut, soit environ 34 % du commerce mondial de pétrole brut, y ont transité en 2025. L’EIA rappelle en outre qu’en 2024 environ 20 % du commerce mondial de GNL passait également par ce couloir, principalement depuis le Qatar. Dans ces conditions, bloquer Ormuz ne revient pas seulement à défier les États-Unis ou leurs alliés : cela revient à menacer la sécurité énergétique de la planète entière, à exercer une contrainte directe sur le Qatar, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, l’Irak et, au-delà, sur l’Asie, l’Europe et l’industrie mondiale. C’est pour cette raison que l’Iran, en fermant ou en paralysant ce passage stratégique, force mécaniquement à l’intervention. Tant que Téhéran harcelait, intimidait, menaçait ou cherchait à renchérir les coûts du transport maritime, il restait dans une logique de pression asymétrique familière. Mais à partir du moment où les flux tombent “à un filet” et où l’IEA parle de la plus grande perturbation d’approvisionnement de l’histoire du marché pétrolier, la question cesse d’être régionale. Elle devient systémique. Le raisonnement des capitales occidentales, mais aussi d’une grande partie des États dépendants du Golfe, est alors simple : si ce robinet mondial peut être fermé sans réponse, plus aucun point de passage maritime n’est réellement protégé par le droit international ni par l’équilibre des puissances.

Le recours aux A-10 et aux Apache montre que Washington est entré dans une logique de réouverture par la force

Le choix d’engager des A-10 Warthog et des hélicoptères AH-64 Apache est très significatif. Ces moyens ne servent pas d’abord à frapper symboliquement un adversaire à longue distance ; ils servent à traiter des menaces proches, mobiles, dispersées et difficiles à neutraliser depuis le large. Les informations rapportées ces derniers jours indiquent que les appareils américains sont utilisés contre des vedettes rapides, des drones, des poseurs de mines et des positions iraniennes capables de menacer directement la navigation. Autrement dit, Washington passe d’une logique de frappes de dégradation à une logique de nettoyage tactique du corridor maritime. Cette évolution est la conséquence directe de la stratégie iranienne. Téhéran ne dispose pas de la supériorité conventionnelle nécessaire pour affronter frontalement l’US Navy, mais il possède un éventail redoutable de moyens asymétriques : essaims de vedettes, drones, mines, batteries de missiles côtiers et lanceurs mobiles dissimulés sur le littoral et sur les îles qui encadrent le détroit. Le Monde relevait encore cette semaine que l’Iran continue de disposer de batteries mobiles, de petits bâtiments rapides et de capacités de minage malgré les destructions déjà infligées à sa flotte. Dans un tel environnement, l’appui tactique rapproché devient l’outil logique d’une campagne destinée à rouvrir un passage navalisé mais saturé de menaces irrégulières.

L’étape suivante pourrait être une action limitée au sol, mais elle reste pour l’instant une hypothèse

Le déploiement américain en cours nourrit logiquement l’hypothèse d’une intervention limitée au sol. Plusieurs sources de presse rapportent l’envoi d’un second Marine Expeditionary Unit d’environ 2 500 Marines, articulé autour de l’USS Boxer, venant s’ajouter à une autre force amphibie menée par l’USS Tripoli. Cela porterait à environ 5 000 Marines les renforts expéditionnaires engagés ou en approche, avec une capacité explicite d’assaut amphibie, de saisie d’objectifs littoraux et d’opérations de coercition depuis la mer. Il faut toutefois rester rigoureux : au 21 mars 2026, aucune annonce officielle américaine ne confirme une future conquête des îles du détroit d’Ormuz ni une opération terrestre sur le sol iranien. En revanche, plusieurs médias crédibles évoquent des discussions sur des options plus offensives, y compris des saisies d’objectifs insulaires ou stratégiques, tandis que Donald Trump a publiquement laissé entendre que toutes les options n’étaient pas fermées, sans détailler la suite. L’interprétation la plus solide, à ce stade, est donc la suivante : l’offensive actuelle est à la fois un avertissement militaire et une préparation opérationnelle. Si la pression iranienne persiste, la logique de guerre pourrait conduire Washington à neutraliser physiquement les points d’appui qui permettent à Téhéran d’étrangler la circulation maritime. Ce ne serait plus alors une simple démonstration de force, mais une opération de desserrement forcé d’un chokepoint dont dépend l’équilibre énergétique mondial.