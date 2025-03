Les moins de 17 ans privés du Pass Culture : une injustice ?

Le Pass Culture, qui visait à faciliter l’accès des jeunes à la culture, va connaître une grosse modification. Un décret récemment publié au Journal officiel annonce la fin du Pass pour les jeunes de moins de 17 ans – cette décision sera appliquée dès ce samedi. (Cela concerne directement des milliers d’adolescents, qui bénéficiaient d’un crédit culturel depuis l’âge de 15 ans.) Les changements prévus cherchent à revoir la répartition des fonds et à répondre aux critiques émises par plusieurs intervenants.

Changements dans les montants alloués

La refonte du Pass Culture modifie les sommes attribuées aux bénéficiaires. Dorénavant, les jeunes âgés de 17 ans toucheront 50 euros tandis que ceux qui atteindront 18 ans se verront attribuer 150 euros. De plus, un bonus de 50 euros sera offert aux jeunes en situation de handicap ou remplissant certains critères sociaux (cette mesure vise à mieux adapter le dispositif aux besoins spécifiques de certains publics).

Avant cette révision, le Pass Culture permettait un versement progressif dès 15 ans : 20 euros à 15 ans, 30 euros à 16 et 17 ans, puis un montant de 300 euros au moment de la majorité. Depuis janvier 2022, ce système offrait déjà aux ados une avance sur les moyens de financer leurs activités culturelles.

Réactions et commentateurs

Le changement dans le dispositif a été officialisé par un décret signé par le Premier ministre François Bayrou et huit autres ministres, dont la ministre de la Culture, Rachida Dati. Le ministère a aussi informé l’Agence France-Presse (AFP) afin de donner des précisions sur ces ajustements. Néanmoins, la réforme n’est pas exempte de critiques. La Cour des comptes avait déjà pointé, fin 2024, que ce dispositif avait du mal à réduire les inégalités dans l’accès à la culture chez les jeunes et à toucher ceux qui en sont éloignés.

La part individuelle du Pass représente une dépense annuelle de plus de 200 millions d’euros, tandis que la part collective bénéficie d’un soutien très important de la part des enseignants pour financer divers projets et sorties scolaires culturelles.

Blocage du budget pour les activités collectives et réactions

En parallèle des changements individuels, le budget destiné aux activités collectives du Pass Culture, qui permet l’organisation d’activités scolaires, a été gelé jusqu’à la fin de l’année scolaire par les rectorats (cette décision a provoqué de vives réactions chez les enseignants et dans le milieu culturel, certains y voyant un véritable « coup de massue »). La part collective était très appréciée car elle offrait aux établissements la possibilité d’organiser des sorties et des projets enrichissants sur le plan éducatif.

Le ministère avance néanmoins que « le parcours sera plus lisible avec une montée en puissance progressive vers l’autonomie culturelle ». Il précise également que, même sans crédits individuels avant 17 ans, les jeunes pourront accéder à des propositions gratuites et à des événements exclusifs via l’application dédiée.

Les modifications du Pass Culture marquent un tournant dans la politique culturelle envers les jeunes en France. Même si ces mesures font l’objet de débats et de mécontentements chez certains acteurs, elles visent à rationaliser l’utilisation des fonds publics tout en continuant à favoriser l’engagement des nouvelles générations dans la culture. Il ne reste plus qu’à voir comment ces changements seront accueillis par les jeunes eux-mêmes et par leurs familles.