Les propriétaires de la villa du clip « Moulaga » de Jul et Heuss réclament une somme hallucinante

Une affaire judiciaire inattendue secoue le milieu du rap français. Le clip de « Moulaga », interprété par les rappeurs Heuss l’Enfoiré et Jul, a déclenché une polémique après avoir été tourné dans une villa au Castellet, dans le Var. Selon L’Informé, le litige interroge l’utilisation commerciale d’une propriété privée.

Une villa de standing prise pour cible d’un tournage non autorisé

Cette villa, située en contrebas de la commune du Castellet – un coin paisible et pittoresque –, a été utilisée sans que les propriétaires en soient informés. La maison, louée pour un usage personnel et principalement occupée par la mère de famille, a servi de décor à un clip sans consentement explicite pour une exploitation commerciale. Les responsables ont donc décidé d’ouvrir une procédure judiciaire.

Le clip « Moulaga » a rencontré un succès phénoménal avec plus de 210 millions de vues sur YouTube, un chiffre qui alimente la demande de réparation des propriétaires.

Une réclamation financière astronomique

Dans ce dossier, les propriétaires réclament 106,7 millions d’euros. Ce montant se fonde sur le nombre impressionnant de vues du clip et sur les troubles causés par sa diffusion massive. Pour son avocat, Me Jérôme Janin, la demeure n’était pas prévue pour un tournage. Il affirme ainsi : « [Cette maison] n’a pas vocation à servir pour des tournages. La famille n’était absolument pas au courant ».

L’afflux constant de curieux, attirés par la réputation du clip, perturbe la vie quotidienne des habitants de la maison.

Les acteurs en cause et les démarches engagées

Il est important de préciser que Jul et Heuss l’Enfoiré ne figurent pas directement parmi les visés par la plainte. La procédure se concentre sur plusieurs entités : YouTube, Google France, Google Ireland, la plateforme de location de villas de luxe Homelly ainsi que Midi Midi Production, le label qui a produit le clip.

L’affaire est portée devant une chambre civile à Toulon. Le 9 septembre, le juge a rejeté la demande formulée à l’encontre de Google France, mais la procédure se poursuit contre Google Ireland, dont se trouve le siège européen, avec une demande de retrait du clip de YouTube.

Vers une solution encore floue

L’affaire reste complexe et aucune solution concrète n’a encore émergé. Les propriétaires espèrent trouver un arrangement avec les parties impliquées, notamment Midi Midi Production et Homelly, même si rien n’est encore établi.

L’avocat déplore le manque de clarté dans les contrats de location proposés par Homelly, qu’il critique également pour sa négligence. Par ailleurs, il faut évaluer le préjudice subi par chacun des associés de la société civile immobilière (SCI) propriétaire et par la société elle-même.