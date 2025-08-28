L’incertitude n’est plus une exception, c’est notre nouvelle norme

Par Nathalie Gourdin, spécialiste du facteur humain, coautrice de « Affronter l’incertitude » (VA Éditions)

Une guerre à deux heures d’avion de Paris, des chaînes d’approvisionnement fragiles, des marchés sous tension, une infox qui fait basculer un cours en quelques heures. L’incertitude n’est plus une anomalie dans nos sociétés : c’est devenu le cadre dans lequel dirigeants, cadres et citoyens évoluent quotidiennement. Face à cela, un constat s’impose : la rationalité ne suffit plus à décider. Il faut savoir encaisser le choc, rester lucide, garder l’initiative. Bref, il faut être aguerri mentalement.

L’économie vit désormais sous pression cognitive

Nos outils de décision sont dépassés lorsqu’ils sont exclusivement analytiques. En situation de crise, l’excès d’information génère plus de paralysie que de clarté. Cette surcharge cognitive, nous l’observons aussi bien dans un état-major militaire que dans une cellule de crise d’entreprise.

L’enjeu du XXIe siècle, ce n’est pas seulement de traiter des données, mais de traiter notre rapport au chaos. Notre capacité à penser clair sous pression devient une compétence stratégique.

Apprendre à penser comme en opération

Dans Affronter l’incertitude, écrit avec Frédéric Jordan et Sébastien Rallon, nous avons voulu mettre à disposition du grand public les outils de l’entraînement mental militaire. L’aguerrissement psychologique n’est pas un luxe : c’est une nécessité pour les décideurs d’aujourd’hui.

Cela passe par :

des techniques de récupération cognitive rapide ;

des outils de visualisation décisionnelle ;

des méthodes de décision collective sous contrainte, issues du commandement opérationnel.

Il est temps d’entraîner notre capacité d’adaptation

Nous proposons dans ce livre une méthode claire, issue du terrain, éprouvée auprès de militaires en opération, de personnels médicaux, et de chefs d’entreprise. Notre conviction : on ne naît pas résilient, on le devient. Et cela s’apprend.

Dans un monde qui change plus vite que nos repères, les entreprises et les individus les mieux préparés ne seront pas les plus intelligents, mais les plus adaptables.

L’incertitude n’est pas une fatalité

La tentation est grande de fuir ou de subir. Mais nous pensons que l’incertitude peut être apprivoisée. Non pas par le contrôle absolu – qui est illusoire – mais par la discipline mentale, la lucidité et l’entraînement. Notre livre est une boîte à outils pour construire cette compétence d’avenir.

Affronter l’incertitude – Décider en situation de crise, VA Éditions, 2022.

Par Nathalie Gourdin, Frédéric Jordan, Sébastien Rallon.

Préface du général Thierry Burkhard, chef d’État-major des armées.