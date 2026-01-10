Logement : l’aide CAF que des millions de Français oublient encore de demander chaque année

Le logement prend une grosse part du budget de beaucoup de Français. Avec la hausse des loyers et une inflation qui dure, certaines aides restent pourtant peu connues. C’est le cas de l’Allocation de Logement Sociale (ALS), versée par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), souvent négligée mais qui peut changer la donne pour des milliers de foyers.

L’allocation de logement sociale, une aide sous-utilisée

L’Allocation de Logement Sociale (ALS) se distingue d’autres aides comme l’Aide Personnalisée au Logement (APL) et l’Allocation de Logement à Caractère Familial (ALF), explique le magazine Marie France. Elle s’adresse en priorité aux locataires et aux propriétaires de leur résidence principale. Son but est d’aider ceux qui ont du mal à payer leur loyer ou les mensualités de leur crédit immobilier. L’ALS peut donc servir à couvrir un loyer, des charges, ou des mensualités de remboursement dans le cadre d’une accession à la propriété.

Pour être éligible, le logement doit respecter des normes minimales de décence : disposer d’une surface habitable d’au moins 9 m² pour une personne seule, 16 m² pour deux personnes, puis 7 m² supplémentaires pour chaque occupant suivant. De plus, le demandeur ne doit pas être éligible aux autres aides au logement existantes comme l’APL ou l’ALF. Les ressources et la situation professionnelle du foyer sont aussi prises en compte.

Combien ça peut rapporter et comment faire la demande

Le montant de l’ALS varie fortement : il peut atteindre parfois « plusieurs centaines d’euros par mois », selon la situation personnelle, les ressources du ménage et la zone géographique. Mais l’aide n’est pas attribuée automatiquement. Il est indispensable d’en faire la demande directement sur le site officiel de la CAF, où un formulaire dédié est disponible.

Plusieurs justificatifs sont demandés pour compléter la demande :

une attestation de loyer ou de remboursement de crédit,

les revenus du foyer,

et des informations relatives au logement, afin d’éviter des remboursements indus.

À noter que l’ALS n’est pas rétroactive ; elle ne sera versée qu’à partir de la date de la demande, avec une rétroactivité maximale de 3 mois dans certaines situations.

Malgré son potentiel, l’ALS souffre d’un fort non-recours. Selon les estimations, 30 % des aides ne sont pas réclamées chaque année, ce qui représenterait « plusieurs milliards d’euros par an » en aides non versées, en partie à cause de rumeurs sur la suppression des aides au logement. Ce non-recours s’explique surtout par un manque d’information et des démarches jugées trop complexes. « Dans près de 40 % des cas, le manque d’information est à blâmer. », tandis que « dans plus de 20 % des cas, les démarches sont considérées comme trop complexes. »