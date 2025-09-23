Impôts sur le revenu : ce jeudi, jusqu’à 300 euros prélevés automatiquement

Un rendez-vous fiscal incontournable

Chaque automne, l’administration fiscale ajuste le montant de l’impôt réellement dû avec les sommes déjà collectées via le prélèvement à la source. C’est ce qu’on appelle la régularisation annuelle. Pour les revenus de 2024 déclarés au printemps 2025, cette opération débouche sur deux scénarios : soit le contribuable a payé trop et bénéficie d’un remboursement, soit il n’a pas payé assez et doit s’acquitter d’un solde.

Cette année, environ 13 millions de foyers se trouvent dans cette deuxième situation. Le montant dû dépend de la différence entre les impôts déjà prélevés et ceux réellement calculés. Le ministère de l’Économie rappelle que « la déclaration annuelle permet d’établir un solde à payer ou un remboursement » (impots.gouv.fr, septembre 2025).

Le premier prélèvement de ce solde interviendra donc jeudi 25 septembre. Pour beaucoup, il s’agira du seul et unique débit de l’année, dans la limite de 300 euros.

Pourquoi 300 euros prélevés d’un coup ?

Le seuil de 300 euros fixé par le fisc constitue une frontière claire. Pour un solde inférieur ou égal, le prélèvement est effectué en une seule fois le 25 septembre. Pour un solde supérieur, la somme est étalée en quatre mensualités prélevées les 25 septembre, 27 octobre, 27 novembre et 29 décembre 2025.

Cette règle répond à une logique de gestion : inutile de fractionner des sommes modestes, mais nécessaire d’amortir l’impact pour les montants plus élevés. Comme l’explique Service-Public.fr, « ce dispositif vise à réduire l’impact financier immédiat pour les ménages les plus concernés » (septembre 2025).

Concrètement, un contribuable devant 250 euros verra cette somme prélevée en une seule fois. Celui qui doit 1 200 euros sera débité de 300 euros à chacune des quatre échéances.

Comment savoir si l’on est concerné

Deux moyens permettent de vérifier si vous faites partie des contribuables visés. Le premier est l’avis d’imposition reçu cet été, qui indique le solde exact et le calendrier des prélèvements. Le second est l’espace particulier sur impots.gouv.fr, accessible à tout moment.

Dans cette rubrique, il est possible de consulter le détail du solde, de vérifier le RIB enregistré et de mettre à jour ses coordonnées bancaires. Toutefois, pour que le changement soit pris en compte pour le prélèvement du 25 septembre, il devait être effectué avant le 15 septembre.

Les causes d’un solde à payer sont multiples. La plus courante est une hausse de revenus non intégrée immédiatement dans le taux de prélèvement. D’autres raisons incluent des crédits d’impôt surestimés ou des situations familiales modifiées (naissance, mariage, divorce) ayant un effet sur le nombre de parts.

Un impact direct sur les comptes bancaires

Pour les foyers concernés, le prélèvement de 300 euros peut représenter une ponction significative, surtout à la fin du mois de septembre, période souvent marquée par les dépenses liées à la rentrée scolaire et universitaire.

Ce mécanisme est automatique : il n’y a pas besoin de valider le paiement. Le seul impératif est de s’assurer que le compte dispose de la provision nécessaire le jour du débit. À défaut, un rejet entraînerait des frais bancaires et des pénalités. L’anticipation est donc essentielle.

Que faire si l’on ne peut pas payer ?

En cas de difficulté, il est possible de demander un délai de paiement auprès de la Direction générale des finances publiques. Cette démarche doit être effectuée avant la date de prélèvement, faute de quoi l’échéancier automatique s’applique.

L’administration précise : « Les demandes doivent être formulées avant la date du prélèvement » (impots.gouv.fr, 2025). Ces demandes sont étudiées au cas par cas et nécessitent souvent de justifier de difficultés financières. En cas d’accord, un nouvel échéancier peut être mis en place, mais il reste limité dans sa durée.

Ce dispositif est un filet de sécurité, mais il ne dispense pas de vigilance : ne pas anticiper le solde fiscal, c’est risquer un prélèvement imprévu et des frais supplémentaires.

Un enjeu budgétaire national

Au-delà des situations individuelles, cette opération constitue une manne financière pour l’État. Avec 13 millions de contribuables concernés et un solde moyen estimé entre 200 et 500 euros, les recettes de septembre pourraient représenter plusieurs milliards d’euros.

Ces flux alimentent directement la trésorerie publique et contribuent à améliorer le solde budgétaire en fin d’année. Dans un contexte de déficit élevé, cette rentrée d’argent permet à l’État de limiter son recours à l’endettement de court terme. Autrement dit, chaque prélèvement de 300 euros contribue aussi, à son échelle, à l’équilibre des finances publiques.

Anticiper pour éviter les mauvaises surprises

La régularisation annuelle n’est pas une nouveauté, mais elle rappelle que le prélèvement à la source n’élimine pas les écarts entre impôt prélevé et impôt dû. Anticiper ces ajustements reste donc essentiel.

Le conseil le plus souvent donné par les experts est de vérifier régulièrement son taux de prélèvement sur impots.gouv.fr et de le mettre à jour en cas de changement de situation (revenus, famille, crédits d’impôt). Cette anticipation permet d’éviter des prélèvements de plusieurs centaines d’euros en une seule fois l’année suivante.