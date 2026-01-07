Mi-janvier, un virement inattendu tombe pour 9 millions de Français : qui va en profiter ?

En ce début d’année, 9 millions de Français vont recevoir une bonne nouvelle dès la mi-janvier, confirme Capital. Il s’agit d’un virement lié aux crédits et réductions d’impôt dont ils ont bénéficié en 2025. À contre-pied des annonces fiscales qui annoncent souvent des revalorisations ou des hausses de tarifs, cette fois c’est un soulagement financier. À partir du 15 janvier, ces foyers verront une avance versée sur leurs dépenses ciblées.

Cette procédure de remboursement anticipé concerne les contribuables qui ont déjà bénéficié de compensations fiscales en 2025. L’avance est calculée à hauteur de 60 % de l’estimation des crédits ou réductions d’impôt pour 2026, sur la base des informations déjà déclarées au fisc. Concrètement, un foyer ayant droit à un crédit d’impôt de 1 000 € recevra une avance de 600 € en janvier.

Comment marche la régularisation en début d’année

Le prélèvement à la source mis en place pour simplifier le paiement de l’impôt, ne tient pas compte des crédits et réductions. Pour combler cette lacune, l’administration fiscale procède à une régularisation en début d’année. Grâce à cette avance, les contribuables évitent de surpayer jusqu’à septembre 2026, date à laquelle le fisc fera le calcul définitif après la déclaration des revenus du printemps. Le reste éventuel sera réglé à ce moment-là, pour que la gestion des avantages fiscaux reste fluide.

Les crédits et réductions concernés couvrent des dépenses diverses :

l’emploi d’un salarié à domicile

les frais de garde d’enfants

les dons à des associations

les frais d’hébergement en EHPAD

certains investissements locatifs

et les services à la personne

Toutes ces informations sont examinées par l’administration fiscale pour préciser le montant de l’avance.

Attention au trop‑perçu : ce qu’il faut faire

Pour éviter un trop‑perçu, il était indispensable de signaler toute baisse de dépenses avant le 12 décembre de l’année précédente. Si les montants versés en janvier sont supérieurs au droit réel, une régularisation par remboursement pourra avoir lieu durant l’été 2026. Des cas typiques de trop-perçu : une diminution des dons ou l’arrêt du recours à un emploi à domicile.

Les contribuables peuvent aussi mettre à jour eux-mêmes leurs données sur impots.gouv.fr, en cliquant sur « prélèvement à la source », puis sur « gérer votre avance de réductions ou crédits d’impôt ». Cette interface permet de réduire ou d’annuler l’avance, afin d’adapter la situation fiscale aux changements de revenus ou de dépenses, soulignant l’importance d’une gestion proactive des informations fiscales.

Qui gère les virements et quel libellé apparaîtra

Des services comme la DDFIP (direction départementale des finances publiques), la DRFIP (direction régionale des finances publiques) et la DGFiP (direction générale des finances publiques) sont impliqués dans la gestion de ces versements. Le libellé bancaire pourrait être « AVANCE CREDIMPOT », selon le Ministère de l’Économie, ce qui permettra d’identifier facilement l’origine du versement.

Au total, le montant des avances atteindra 5,8 milliards d’euros, couvrant un large nombre de bénéficiaires, avec une moyenne de 639 € par foyer fiscal. Bref, même si les démarches fiscales sont souvent perçues comme une corvée, elles peuvent réserver de bonnes nouvelles en début d’année et alléger les dépenses des ménages.