Micro-entrepreneurs au versement libératoire : pourquoi les impôts exigent une déclaration de CA en 2026 alors que vous avez déjà tout payé

La campagne de déclaration de revenus 2026 débutera le 9 avril 2026. Cette période est importante pour les travailleurs indépendants qui ont opté pour le versement forfaitaire libérateur (VFL). Même si l’impôt est payé régulièrement via l’Urssaf, beaucoup pensent à tort qu’ils peuvent zapper la déclaration annuelle. Cette erreur peut coûter cher, notamment avec un risque de double imposition.

Le versement forfaitaire libérateur : qu’est-ce que c’est ?

Le VFL, aussi appelé prélèvement libératoire, vise à simplifier la fiscalité des micro-entrepreneurs. Il permet de régler l’impôt sur le revenu en même temps que les cotisations sociales, autrement dit de payer l’impôt « au fil de l’eau ». Grâce à ce système, il n’y a normalement pas de régularisation l’année suivante. Mais cela ne dispense pas de la déclaration annuelle.

La déclaration complémentaire de revenus n°2042-C Pro est obligatoire, confirme MoneyVox. À l’étape 3, « Revenus et charges », il faut cocher la case « Micro-entrepreneur ayant opté pour le prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ». Si vous oubliez cette case, l’administration peut recalculer l’impôt comme si vous n’aviez rien payé d’avance, et vous exposer à un redressement fiscal.

Ce que vous devez déclarer si vous êtes micro-entrepreneur

Tous les micro-entrepreneurs, même avec le VFL, doivent faire une déclaration annuelle. Elle sert à établir le revenu fiscal de référence (RFR) du foyer et le taux moyen d’imposition. Il faut aussi indiquer les revenus selon la nature de l’activité :

pour les BIC : case 5TA pour la vente de marchandises et case 5TB pour les prestations de services ;

pour les BNC : case 5TE ;

d’autres cases existent selon le statut du déclarant, par exemple 5UA, 5UB, 5UE si le micro-entrepreneur est identifié comme déclarant 2.

Le montant exact du chiffre d’affaires à reporter se trouve généralement sur l’attestation fiscale fournie par l’Urssaf pour l’année précédente. Dans le régime de la micro-entreprise, il faut déclarer le chiffre d’affaires brut : aucune déduction de charges n’est pratiquée. Un abattement forfaitaire (entre 34 % et 71 %, selon l’activité) est ensuite appliqué par l’administration pour obtenir le bénéfice net servant au calcul de l’impôt sur le revenu.

Autres règles et points de vigilance

Pour être éligible au VFL en 2026, le RFR 2024 ne doit pas dépasser 29 315 € par part de quotient familial. L’option est tacitement reconduite si le micro-entrepreneur ne s’y oppose pas avant le 30 septembre de l’année en cours. Si le VFL a été indûment perçu, il faudra rectifier la déclaration comme si le prélèvement n’avait pas été appliqué : l’impôt déjà versé deviendra alors un crédit d’impôt.

Des erreurs passées peuvent parfois peser sur les déclarations suivantes. Dans ce cas, il est indispensable de contacter le service des impôts via la messagerie sécurisée pour les corrections possibles. Le droit à l’erreur permet de corriger sans sanction, dans la limite d’une prescription de trois ans.