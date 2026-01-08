Neige, verglas, vents violents : vigilance orange pour ces six nouveaux départements

Mercredi 7 janvier, une grande partie de l’Hexagone s’est réveillée sous la neige. Avec l’arrivée de la tempête Goretti, la France traverse un épisode compliqué de neige et verglas qui touche de nombreux départements, perturbe fortement les transports et oblige autorités et habitants à s’adapter.

L’alerte « neige-verglas » : un vrai casse-tête pour plusieurs départements

Mercredi, Météo-France a placé six nouveaux départements en vigilance jaune « neige-verglas » : l’Aveyron, le Cantal, le Lot, le Puy-de-Dôme, et les deux Savoies. Pour quatre d’entre eux, l’alerte a débuté dès 22 heures, et pour les deux Savoies, à 6 heures aujourd’hui, confirme BFMTV. Au total, ce sont 14 départements qui sont en vigilance orange, tandis que deux départements comme le Loiret et l’Aisne ont vu leur alerte levée.

Cet épisode hivernal a provoqué des conséquences humaines tragiques, avec au moins cinq décès enregistrés en Île-de-France et dans les Landes. Malgré cela, certains Parisiens profitent du paysage blanc pour se balader ou faire des batailles de boules de neige, bien que les conditions de circulation soient difficiles.

Tempête Goretti : vigilance renforcée sur la côte normande

La côte normande n’est pas épargnée : quatre départements sont en alerte orange « vent », à savoir la Manche, le Calvados, l’Eure et la Seine-Maritime. Les premiers départements concernés seront touchés à partir de jeudi 18 heures, et les rafales supérieures à 100 km/h se manifesteront durant la nuit. Les autorités appellent à la plus grande prudence pour éviter les incidents liés aux vents violents qui frapperont la moitié nord de la France.

Transports : perturbations majeures

Les perturbations pèsent lourd sur les transports aériens et terrestres. Roissy-Charles-de-Gaulle et Orly, décrits comme « très perturbés », ont annulé respectivement près de 100 et 40 vols mercredi matin, en raison des risques météorologiques.

Sur les routes, 1 600 km de bouchons ont été signalés au pire de la congestion, dont 950 km concentrés en Île-de-France.

La RATP a totalement suspendu les bus mercredi matin, alors que les trams, RER et métros continuaient de fonctionner normalement. La préfecture de police de Paris a pris des mesures fortes : limitation de vitesse à 70 km/h sur toutes les routes d’Île-de-France et interdiction des dépassements pour les poids lourds de plus de 3,5 tonnes sur les axes principaux.

Réseau ferroviaire : sous pression

Le réseau ferré, y compris la SNCF, subit des interruptions et des réductions de vitesse sur les lignes à grande vitesse. Le trafic doit reprendre progressivement, en particulier sur les lignes Tours-Saumur et Tours-Poitiers-La Rochelle. Des équipes sur le terrain multiplient les actions préventives pour lever les blocages sur les aiguillages et les voies.