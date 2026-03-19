Ni micro-ondes ni four : cette technique des chefs pour une pizza réchauffée croustillante

Réchauffer une part de pizza peut paraître banal, mais pour les vrais amoureux de cette spécialité italienne, la question est importante. Si vous croyiez que le micro-ondes ou le four étaient vos seuls recours, détrompez-vous. Une méthode validée par des spécialistes culinaires promet de redonner à votre pizza tout son goût et son croustillant d’origine. Adieu la pâte molle ou les bords trop durs ! L’astuce : une poêle et un peu de vapeur pour remettre la pizza au top, presque comme si elle venait de sortir du four.

Réchauffer la pizza à la poêle

Selon America’s Test Kitchen, la meilleure façon de réchauffer une pizza, c’est d’utiliser une poêle antiadhésive. La technique combine la chaleur directe pour retrouver une base croustillante et un peu de vapeur pour faire fondre le fromage sans dessécher le dessus. Voici les étapes à suivre, point par point :

Placez votre part de pizza dans une poêle antiadhésive à feu moyen. Ce premier geste est important pour réchauffer la base pendant quelques minutes et lui redonner sa texture croquante.

Une fois la base chaude, ajoutez quelques gouttes d’eau dans la poêle, avec précaution pour ne pas mouiller la pizza directement. Couvrez immédiatement la poêle avec un couvercle hermétique.

La vapeur créée par ces quelques gouttes permet au fromage de fondre uniformément, sans assécher le dessus de la pizza, et restitue une saveur qui se rapproche de celle d’une pizza fraîchement sortie du four.

Cette méthode offre un bon équilibre entre une base croustillante, une sauce bien chaude et un fromage fondant, comme dans un four à pizza professionnel.

Micro-ondes et four : ce qui cloche

Le micro-ondes, même s’il chauffe vite, fonctionne en chauffant les molécules d’eau des aliments, ce qui peut rendre votre pizza molle et caoutchouteuse. Le four, lui, chauffe plutôt uniformément, mais il a tendance à dessécher la pâte et à durcir les bords si la pizza a déjà passé plusieurs heures hors du four. C’est pour ces raisons que de nombreux cuisiniers recommandent la méthode à la poêle : elle conserve mieux l’équilibre des textures et des saveurs de votre pizza.