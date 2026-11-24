Un arrêté publié au Journal officiel le 21 novembre 2026 reconnaît l’état de catastrophe naturelle dans 73 communes normandes pour sécheresse et réhydratation des sols. Les habitants concernés ont jusqu’au 21 décembre pour déclarer leurs dommages à leur assureur.

Des maisons fissurées après la canicule de 2026

Durant l’été 2026, les températures record ont asséché les sols argileux. En se rétractant, puis en gonflant au retour de l’humidité, ces sols peuvent provoquer des mouvements de terrain et fragiliser les fondations des maisons individuelles. Des habitants ont découvert sur leurs façades des fissures parfois larges de plusieurs millimètres. À Barentin, en Seine-Maritime, les dégâts ont rapidement alerté les autorités locales.

Le 2 septembre, le maire de Barentin, Christophe Bouillon, a demandé aux habitants de signaler les fissures apparues sur leurs logements afin de constituer un dossier de reconnaissance. « On va aussi demander la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Si on ne le fait pas, les habitants ne pourront pas être accompagnés par les assureurs », a-t-il expliqué. Il décrit ainsi le retrait-gonflement des argiles : « Le sol d’argile est comme une éponge, qui se rétracte quand il fait très très chaud et se gonfle quand il y a des pluies. Cela conduit à un mouvement de terrain qui amène des fissures, plutôt dans des maisons d’ailleurs. » La commune avait déjà connu ce problème en 2022, mais l’épisode de 2026 a été plus intense.

Un arrêté signé le 13 novembre pour 73 communes normandes

Pour obtenir la reconnaissance, les communes constituent un dossier technique sur les dommages et leur lien avec le phénomène climatique. L’État vérifie notamment que les argiles sensibles couvrent plus de 3 % du territoire communal et que l’indice d’humidité des sols présente une période de retour supérieure à dix ans.

L’arrêté signé le 13 novembre 2026 reconnaît 960 communes en France pour sécheresse et réhydratation des sols. La Normandie compte 73 communes concernées : 42 dans le Calvados, 16 dans l’Eure, 11 en Seine-Maritime et 4 dans la Manche. Aucune commune de l’Orne ne figure dans la liste : les critères techniques n’y ont pas été remplis, qu’il s’agisse de la présence d’argiles sensibles ou de l’intensité du phénomène. Dans l’Eure, Le-Bosc-du-Theil bénéficie d’une reconnaissance distincte pour un mouvement de terrain naturel d’intensité anormale survenu le 11 mars 2026.

Déclarer les dommages avant le 21 décembre

La publication de l’arrêté au Journal officiel, le 21 novembre, fait courir le délai légal de 30 jours. Les sinistrés des communes reconnues doivent déclarer leurs dommages à leur assureur avant le 21 décembre 2026 ; passé ce délai, ils perdent leur droit à indemnisation au titre de cette catastrophe naturelle. La reconnaissance officielle permet aux assureurs d’activer la garantie catastrophe naturelle, obligatoire dans les contrats d’assurance habitation. Les habitants des communes non reconnues ne peuvent pas solliciter cette garantie pour leurs fissures.

Il est conseillé aux personnes concernées de contacter rapidement leur assureur, idéalement par lettre recommandée avec accusé de réception, en décrivant les dégâts et leur date d’apparition, photographies à l’appui. Un expert mandaté par l’assurance évaluera ensuite les dommages et le montant de l’indemnisation. « Il y a une certaine urgence. On est sur du bâti qui peut en effet bouger. La fissure peut très vite prendre de l’ampleur », avertit Christophe Bouillon.

Le coût des réparations dépend des dégâts : quelques milliers d’euros pour des fissures superficielles, plusieurs dizaines de milliers pour une reprise en sous-œuvre des fondations. L’assurance prend en charge ces travaux après déduction de la franchise légale. Une maison fissurée peut être vendue, mais les désordres doivent être signalés à l’acheteur ; la reconnaissance en catastrophe naturelle figure dans le dossier de diagnostic technique et peut peser sur la valeur du bien. Faire réaliser les travaux avant la vente est préférable.

Barentin ayant déjà été touchée en 2022, d’autres épisodes restent possibles. La multiplication des canicules et des sécheresses intenses en augmente la probabilité. Les propriétaires en zone argileuse doivent surveiller leur maison et maintenir une humidité stable autour des fondations. Les sols argileux couvrent de vastes territoires français : la question des vulnérabilités face aux aléas climatiques concerne aussi la prévention, la cartographie des zones à risque et l’adaptation du bâti. Pour les dommages couverts par l’arrêté du 13 novembre, la déclaration doit parvenir à l’assureur avant le 21 décembre 2026.