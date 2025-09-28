On connaît enfin la date du Black Friday 2025 : la voilà

Chaque année, le Black Friday attire des foules de consommateurs en quête des bons plans les plus alléchants. Cet événement est devenu le rendez-vous incontournable pour ceux qui aiment faire des économies sur une grande variété de produits. En 2025, l’événement s’annonce à nouveau riche en promotions et en offres exceptionnelles.

Une date à ne pas manquer

Le vendredi 28 novembre 2025 est la date officielle du Black Friday cette année. Habituellement, cette journée tombe le dernier vendredi de novembre, juste après Thanksgiving aux États-Unis. Les amateurs de bonnes affaires attendent ce jour avec impatience pour démarrer une période de shopping intense avant les fêtes.

Pour information, les promos ne se limitent pas à ce seul jour-là. Dès le début du mois de novembre, déjà, certaines enseignes lancent des réductions intéressantes. La période promotionnelle continue généralement jusqu’au Cyber Monday, qui aura lieu le lundi 2 décembre en 2025.

Des offres intéressantes sur un large choix de produits

Pendant le Black Friday, on peut s’attendre à des remises tentantes sur toutes sortes de produits. Les smartphones, les réfrigérateurs et les consoles de jeu figurent parmi les articles phares. Ces produits, très prisés, bénéficient souvent de réductions qui attirent particulièrement les acheteurs.

Les enseignes rivalisent d’inventivité pour proposer des offres toujours plus attractives et séduire une clientèle avide de bons plans. Grâce à ces promotions, nombreux sont ceux qui vont pouvoir se laisser tenter par des articles qu’ils n’auraient pas envisagé autrement.

Les enseignes à suivre pour le Black Friday 2025

Plusieurs grandes enseignes se mobilisent pour le Black Friday 2025, chacune proposant ses offres exclusives. Amazon, par exemple, lance ses promos dès début ou mi-novembre. En France, la Fnac est aussi bien implantée avec des offres attractives dès le début du mois.

D’autres enseignes, comme Boulanger, spécialisée dans l’électroménager, mettent en avant leurs promotions pour séduire un public varié. Rakuten se démarque quant à elle avec des offres agressives, surtout dans le secteur de l’électronique.

En France, vous retrouverez également Fnac, Darty, Boulanger et CDiscount. Des enseignes spécifiques comme Zara, Électro Dépôt et Castorama se joignent également au mouvement en proposant leurs propres promotions.

Cyber Monday : la journée des gadgets

Le Cyber Monday arrive juste après le Black Friday et conclut cette frénésie commerciale. Ce jour-là, l’attention se porte surtout sur les produits high-tech, avec de belles remises sur les ordinateurs portables, les jeux vidéo et les tablettes. Bien que cette journée soit surtout connue pour ses ventes en ligne, elle n’est pas strictement limitée aux plateformes numériques.

Pour ceux qui auraient manqué les promotions du Black Friday ou qui cherchent à dénicher une affaire encore meilleure, le Cyber Monday est l’occasion parfaite pour finaliser leurs achats avant la période des fêtes.