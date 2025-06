Soldes d’été 2025 : le coup d’envoi est donné

Les soldes d’été sont un rendez-vous immanquable pour les acheteurs et les commerçants en France, tout comme les jours fériés en France. Durant cette période, une multitude de produits est proposé à des prix réduits, permettant de faire de belles économies. Pour l’année 2025, ces soldes promettent d’être particulièrement intéressants, avec des changements significatifs pour chaque région du pays, y compris les départements et collectivités d’outre-mer. Connaître ces dates vous aidera à organiser vos achats et à profiter pleinement des offres.

Soldes en France métropolitaine

En France métropolitaine, les soldes d’été débuteront le mercredi 25 juin 2025 dès 8h et se termineront le mardi 22 juillet 2025 inclus. C’est le moment idéal pour renouveler sa garde-robe ou aménager son intérieur sans se ruiner. Les promotions concernent aussi bien les vêtements, chaussures, appareils électroménagers que les meubles, et les prévisions météo indiquent un été 2025 plus chaud que la normale. Ces offres sont valables dans les magasins physiques et sur les plateformes en ligne, vous laissant le choix sur la manière d’acheter.

Il faut noter qu’à partir de cette année, les départements des Alpes-Maritimes et des Pyrénées-Orientales adopteront également ce calendrier, suite à un arrêté du 21 avril 2023.

Spécificités régionales : Corse et Outre-mer

La Corse a son petit décalage avec le reste, avec des soldes qui commencent le mercredi 9 juillet 2025 et se terminent le mardi 5 août 2025.

Dans les départements et collectivités d’outre-mer, les dates varient. En Guyane et à Mayotte, elles suivent le même calendrier que la métropole, du mercredi 25 juin au mardi 22 juillet 2025. À Saint-Pierre-et-Miquelon, c’est un peu différent : elles démarrent le mercredi 16 juillet et se terminent le mardi 12 août 2025. Du côté de la Guadeloupe, les soldes débuteront le samedi 27 septembre et se poursuivront jusqu’au vendredi 24 octobre. En Martinique, elles commenceront le jeudi 2 octobre pour finir le mercredi 29 octobre. Enfin, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, elles se dérouleront du samedi 11 octobre au vendredi 7 novembre.

Soldes d’hiver dans l’hémisphère sud

Pour ceux qui vivent dans l’hémisphère sud, notamment dans des territoires français comme La Réunion, l’hiver rime aussi avec bonnes affaires : les soldes sont prévues du samedi 6 septembre au vendredi 3 octobre 2025. En Nouvelle-Calédonie, elles se tiendront du samedi 30 août au dimanche 28 septembre, et la Polynésie française organisera ses soldes du mercredi 24 septembre au dimanche 12 octobre.

Règles qui régissent les soldes

Pendant les soldes, les commerçants ont le droit de vendre à perte. Par ailleurs, chaque opération doit être précédée ou accompagnée d’une publicité claire précisant les réductions appliquées par rapport à un prix de référence réel.

Les ventes en ligne respectent strictement ces dates nationales, quel que soit le siège social de l’entreprise : « Les dates des soldes sont alignées sur celles du commerce traditionnel », indique le ministère de l’Économie.