On croit tous connaître la date, mais le passage à l’heure d’été piège encore des millions de Français

Le printemps apporte son lot de changements, et parmi eux l’habituel passage à l’heure d’été. Les journées s’allongent, le soleil est plus présent et, chaque année, cette modification horaire attire la curiosité, parfois un peu d’inquiétude, chez les Français. Voici ce que cette mesure change dans la vie de tous les jours et ce qu’elle signifie concrètement pour vous.

Quand et comment ça se passe

Le passage à l’heure d’été a lieu chaque année en France le dernier week-end de mars. Cette année, le changement se fait durant la nuit du samedi 28 au dimanche 29 mars 2026. À 2 heures du matin, l’horloge avancera directement à 3 heures, ce qui nous donnera une heure de lumière en plus le soir. Ce créneau nocturne est choisi pour limiter au maximum les perturbations des activités quotidiennes.

L’heure d’été a été instaurée en 1976, dans le but d’économiser de l’énergie après la crise énergétique de 1973-1974. Près de cinquante ans plus tard, l’efficacité de cette mesure fait toujours débat. Le Parlement européen s’en est saisi en 2019, votant pour supprimer le changement d’heure. Malgré ce vote, le texte mettant fin aux changements horaires n’est plus à l’ordre du jour, notamment à cause des crises successives comme la pandémie de COVID-19 et la guerre en Ukraine, qui ont repoussé sa mise en œuvre.

Ce que ça change au quotidien

La transition vers l’heure d’été a des conséquences bien concrètes pour la population, notamment une heure de sommeil perdue. La première, inévitable, est une perte de sommeil : « nous nous apprêtons à ‘perdre’ une heure de précieux sommeil ». Pour certains, les nuits qui suivent le changement sont plus difficiles et l’endormissement peut poser problème. Ces perturbations du rythme peuvent aussi s’accompagner d’agressivité, de fatigue, de troubles de la concentration et parfois de modifications de l’appétit.

Le Journal des Femmes rappelle : « Le passage à l’heure d’hiver a lieu au mois d’octobre, donc on recule d’une heure. Aussi, à 3 heures du matin, il sera 2 heures. »

Selon l’Institut national du sommeil et de la vigilance (INSV), on observe une hausse des accidents de la route, des infarctus du myocarde et des états dépressifs dans la semaine qui suit le passage à l’heure d’été, soulignant son impact sur le sommeil. Malgré ces effets indésirables, la mesure reste en vigueur, et le fait d’avoir plus de lumière le soir permet aussi de profiter plus longtemps des activités en extérieur.