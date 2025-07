« Du jamais vu » : 84 départements en vigilance orange canicule

En ce moment, la France subit une canicule exceptionnelle, avec 84 départements en vigilance orange d’après Météo-France ce lundi 30 juin 2025. C’est un record historique qui dépasse celui de 81 départements en vigilance orange enregistré le 23 juillet 2019. Ce phénomène met en lumière à quel point notre climat change et affecte notre quotidien.

Des températures qui décoiffent

On en est à la 50e vague de chaleur enregistrée en France depuis 1947, et la 33e depuis le début du XXIe siècle. La situation est d’autant plus marquante que la France endure sa 12e journée consécutive sous cette chaleur étouffante. Sur le pourtour méditerranéen, les thermomètres flirtent avec des 37 à 40 °C. Un peu partout ailleurs, ils indiquent généralement entre 34 et 38 °C, avec parfois des pointes à 39 ou 40 °C. Par exemple, Nice et Toulouse ont connu des pics à 39 °C, Marseille et Biarritz affichent 38 °C, tandis qu’à Rennes, Clermont-Ferrand et Perpignan, on atteint les 37 °C. À Paris et Nantes, c’est 36 °C qui est relevé.

Les responsables tirent la sonnette d’alarme

Face à ce phénomène inédit, la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, a confié à l’Agence France-Presse que « c’est du jamais vu ». Elle a aussi participé à un comité interministériel de crise pour définir les mesures d’urgence. Selon elle, « on est vraiment sur un phénomène particulièrement important et inédit ».

Canicule: "Les hôpitaux sont prêts", affirme Catherine Vautrin pic.twitter.com/ot8wDrFgHM — BFMTV (@BFMTV) June 30, 2025

Des prévisions qui font grimper la température

Les bulletins météo annoncent que la canicule va atteindre son apogée mardi et mercredi prochains, avec des températures nocturnes records dépassant 28 °C dans certaines régions. On prévoit des températures minimales comprises entre 20 et 24 °C et des maximales oscillant entre 36 et 40 °C, avec quelques pointes pouvant grimper jusqu’à 41 °C. Il se pourrait bien que la situation se complique encore la semaine suivante.

La sécheresse frappe aussi fort

En parallèle à cette vague de chaleur exceptionnelle, une sécheresse sévit dans plusieurs régions françaises. Actuellement, 25 départements sont en vigilance sécheresse, et 10 départements se trouvent au niveau de crise avec des restrictions importantes sur l’usage de l’eau. Parmi ces zones touchées se trouvent les Pyrénées-Orientales, les Pyrénées-Atlantiques, l’Aude, la Dordogne, la Gironde, le Lot, le Lot-et-Garonne, l’Indre, le Loiret et les Ardennes.

Vigilance météo renforcée

Météo-France a étendu sa vigilance orange dès lundi pour couvrir 16 départements en vigilance, contre 73 seulement dimanche. Cette décision illustre toute l’ampleur de ce phénomène caniculaire qui touche presque tout l’Hexagone. Seules quelques parties du pays semblent épargnées : une fine bande du nord-ouest allant du Morbihan au Pas-de-Calais, ainsi que les Hautes-Alpes et la Corse-du-Sud.