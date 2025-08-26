Orages violents : 18 départements français en alerte ce mardi

Préparez-vous à des orages violents et des pluies torrentielles cette semaine !

Aurélien Delacroix
Aurélien Delacroix
Publié le
Lecture : 2 min
0
Orages violents : 18 départements français en alerte ce mardi
Orages violents : 18 départements français en alerte ce mardi | journaldeleconomie.fr
LinkedInWhatsApp

La météo s’annonce instable cette semaine dans l’Hexagone avec une vigilance jaune lancée pour 18 départements face à la menace d’orages violents. Le signal a été donné dès le lundi 25 août et cible surtout les régions du centre-est et du nord-est. Au programme : orages, fortes pluies, grêle et rafales de vent pouvant atteindre 60 à 80 km/h.

Récap’ météo

Le mardi 26 août débute sous un ciel ensoleillé et chaud. Les températures du matin varient entre 19 et 28 °C et l’après-midi, le mercure pourrait grimper jusqu’à 31 °C. Mais ne vous y trompez pas, le beau temps cache une instabilité qui pointe dès l’après-midi. D’après Météo Consult, « une matinée souvent ensoleillée et vite chaude, parfois voilée au sud » précède l’arrivée des perturbations météorologiques.

Les premiers orages devraient apparaître au-dessus des Pyrénées, dans le Massif central et les Alpes, avant de se propager vers les plaines, augmentant les risques météorologiques. Ces orages pourraient s’accompagner de pluies fortes localisées et de grêle, surtout en Auvergne-Rhône-Alpes. Guillaume Séchet, météorologue confirmé, signale « des orages » et « des pluies abondantes » qui méritent une vigilance renforcée.

Liste des départements sous alerte

Les départements concernés par la vigilance jaune pour les orages sont :

  • Rhône
  • Loire
  • Ain
  • Jura
  • Saône-et-Loire
  • Haute-Loire
  • Gironde
  • Landes
  • Lot-et-Garonne
  • Gers
  • Hautes-Pyrénées
  • Haute-Garonne
  • Ariège
  • Pyrénées-Atlantiques
  • Pyrénées-Orientales

En plus, cinq départements côtiers — Côtes-d’Armor, Finistère, Gironde, Landes et Pyrénées-Atlantiques — sont en alerte jaune à cause du risque de vagues-submersion.

Pour ces départements côtiers, le danger vient d’un renforcement marqué de la houle prévu entre 16 h et 23 h (rendant les baignades risquées). Par ailleurs, une dépression venue du Nord de l’Atlantique intensifie les intempéries à Lyon avec un vent pouvant atteindre 60 km/h. Il est donc conseillé de faire attention sur les routes et d’éviter les promenades en forêt.

Prévisions de la semaine

La semaine du 25 au 31 juillet 2025 promet d’être animée sur le plan météo. Mercredi, on devrait assister à une dégradation orageuse générale avec des cumuls de pluie pouvant atteindre 30-40 mm par endroits. Jeudi, le temps sera plus variable et frais, tandis que vendredi verra l’arrivée d’une perturbation automnale qui compliquera la vie en montagne : pluie abondante, vents violents et températures descendant sous les 10 °C sur les sommets.

Keraunos prévoit que « une dégradation orageuse va s’organiser des Pyrénées au nord-est avec des foyers d’activité marqués en Auvergne-Rhône-Alpes, où des chutes de grêle parfois fortes et des pluies intenses seront possibles ». Ces prévisions invitent chacun à ajuster ses sorties en fonction des alertes diffusées.

Suivez-nous sur Google News

A lire aussi :

Vigilance orange : 9 départements touchés par de violents orages

Vigilance orange : 9 départements touchés par de violents orages

Orages violents : 18 départements français en alerte ce mardi

Orages violents : 18 départements français en alerte ce mardi

Après la fournaise, un brutal retour de l’automne dès la semaine prochaine

Après la fournaise, un brutal retour de l’automne dès la semaine prochaine

Vigilance orange : orages violents, grêle et pluies diluviennes la semaine prochaine

Vigilance orange : orages violents, grêle et pluies diluviennes la semaine prochaine

Un vendredi sous le signe de la chaleur avant de violents orages ce week-end

Orages et précipitations : 11 départements en vigilance orange mercredi 20 août 2025

Un ouragan au large menace de relancer la canicule en France

Un ouragan au large menace de relancer la canicule en France

Laisser un commentaire

© 2024 | Journal de l'Économie | Tous droits réservés

Share to...
BufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPocketPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly