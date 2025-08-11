Ouvrir un relais colis à domicile : ça rapporte vraiment autant ?

Avec la montée en flèche du commerce en ligne, recevoir ses colis devient un vrai casse-tête pour beaucoup de monde. Des plateformes comme Welco et Pickme proposent une idée originale : permettre aux particuliers de réceptionner des colis pour leurs voisins tout en gagnant un peu d’argent de poche. Ce système collaboratif se développe à vue d’œil et séduit de plus en plus d’utilisateurs.

Welco et Pickme : des options qui font mouche

Welco, lancée en 2018, compte aujourd’hui plus de 120 000 personnes inscrites, avec environ 200 nouvelles inscriptions chaque jour. La plateforme séduit par sa simplicité et son efficacité. De son côté, Pickme, créée en 2019, suit une trajectoire similaire en offrant aux utilisateurs la possibilité de gérer des colis pour d’autres particuliers.

Ces services permettent de réceptionner des colis envoyés par des transporteurs comme UPS ou VintedGo, tout en restant vigilants face à l’arnaque par SMS. En échange, leur utilisateur reçoit une rémunération fixe par colis, que ce soit pour un petit paquet ou un colis plus imposant. Une formule vraiment sympa pour ceux qui veulent arrondir leurs fins de mois sans se prendre la tête.

Récits d’utilisateurs qui inspirent

Parmi tous les utilisateurs, certains se distinguent par leur parcours atypique. C’est le cas d’Hugo (Le Figaro) , 35 ans, qui vit à Grigny-sur-Rhône près de Lyon. Ancien plombier, il a dû arrêter après un accident du travail qui lui a causé des problèmes de dos. Il a trouvé dans l’ouverture d’un relais colis une façon pratique de rester actif et de dégager un revenu complémentaire. Hugo a même organisé son domicile avec des étagères numérotées pour gérer au mieux le flux des colis.

Ensuite, il y a Christine, 66 ans, retraitée et vivant dans un petit village de l’Eure, qui s’est lancée dans cette activité en 2022. Ancienne opératrice en stérilisation dans l’industrie pharmaceutique, elle a aménagé un coin près de sa fenêtre pour faciliter les échanges. Christine apprécie surtout le contact avec les autres : « Je discute beaucoup avec les gens, certains sont étonnés de découvrir ce service, mais la plupart l’adorent. »

Au quotidien : organisation et petits défis

Gérer un relais colis demande une organisation de tous les instants. Hugo, par exemple, ouvre son relais tous les jours sauf le mercredi et le dimanche, de 14h à 20h, pour répondre aux besoins des clients qui passent généralement après le boulot. Il reconnaît toutefois que tout le monde ne suit pas toujours ses horaires : « La plupart des gens respectent mes horaires, mais il arrive que certains appellent à minuit ou sonnent chez moi à 6h du matin. »

Christine, elle, privilégie le téléphone et laisse aux clients la liberté de venir récupérer leur colis quand ça leur convient. Même si cette flexibilité est appréciable, elle peut parfois compliquer l’organisation : « Je préviens les gens dès qu’un colis arrive, et ils viennent quand ça leur arrange. »

Un système rentable mais aux limites

Le modèle économique de ces plateformes est simple : chaque utilisateur touche 40 centimes par colis traité. Pour Hugo, qui gère environ 20 à 30 colis par jour, cela représente un revenu mensuel compris entre 100 et 150 euros. Quant à Christine, elle s’occupe d’environ 70 colis par mois, ce qui lui rapporte environ 28 euros. Elle espère dépasser les 140 euros en 2024.

D’après les chiffres, pour obtenir un revenu net mensuel de 3 000 euros, il faudrait traiter environ 625 colis par mois. Un objectif bien ambitieux pour la plupart des utilisateurs, dont la moyenne se situe autour de 47 colis mensuels pour un revenu net moyen d’environ 18,80 euros par mois.

En route vers l’avenir

Le succès de plateformes comme Welco et Pickme montre bien comment notre rapport à la logistique du dernier kilomètre évolue. Ces services ne simplifient pas seulement la réception des colis, ils offrent aussi une belle opportunité financière pour ceux qui veulent compléter leurs revenus sans être liés à un emploi traditionnel.