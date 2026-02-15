Pass Navigo : ce service caché et gratuit va alléger vos trajets quotidiens

Un nouveau service de covoiturage domicile-travail est désormais accessible en Île-de-France pour les détenteurs d’un Pass Navigo Liberté+. Lancé par Île-de-France Mobilité, il vise à rendre le covoiturage plus attractif et abordable pour les usagers tout en répondant aux problèmes de mobilité dans les zones moins bien desservies. L’application mobile «Covoit IDFM» devient ainsi une nouvelle alliée pour les trajets domicile‑travail.

Un projet pensé pour les trajets franciliens

Mis en place par Île-de-France Mobilité, ce service a pour premier objectif de promouvoir de nouvelles habitudes de déplacement en grande couronne, là où les options actuelles sont jugées insuffisantes. Karos, partenaire clé, gère l’exploitation et la partie technologique du projet. Selon Joachim Renaudin, directeur général France de Karos, «L’idée est de pouvoir laisser sa voiture au garage pour le trajet domicile-travail», relaye Capital.

Les acteurs comme les entreprises et les campus sont fortement encouragés à relayer l’initiative pour en élargir l’usage. Le service, lancé le 10 février, affiche déjà une adoption croissante avec 50 000 utilisateurs inscrits et 380 000 trajets effectués.

Comment ça marche et qui peut en profiter

L’application «Covoit IDFM», téléchargeable tant sur iPhone que sur Android, offre aux abonnés système Navigo deux trajets domicile-travail gratuits par jour, sous conditions. Les trajets doivent impérativement débuter et se terminer en Île-de-France, à l’exclusion de Paris intramuros et des routes déjà bien desservies par les lignes de transport existantes.

Côté rémunération, les conducteurs perçoivent 2 euros par passager pour des trajets inférieurs à 20 km, avec un ajustement de 10 centimes par kilomètre jusqu’à 30 km. Le montant mensuel maximum qu’un conducteur peut toucher est limité à 200 euros. Un changement dans le mode de rémunération entrera en vigueur le 1er avril, pour soutenir l’adhésion des conducteurs.

Les aides, les tarifs et les perspectives

Le service est subventionné pour favoriser son adoption. Pour les passagers non abonnés au Navigo, la tarification prévoit un coût minimal de 0,50 euro pour les trajets inférieurs à 20 km, puis une augmentation de 10 centimes par kilomètre jusqu’à 30 km, pour un maximum de 1,50 euro par trajet. En 2025, l’initiative a permis près de 3,5 millions de trajets subventionnés, et une hausse de 25 % du nombre d’utilisateurs a été enregistrée sur une seule année.

De nouvelles lignes seront introduites en 2026, incluant des trajets vers des pôles comme Cernay-la-Ville, Saint-Quentin-en-Yvelines, Les Ulis, et le Pont de Sèvres, et une voie réservée sur le périphérique parisien. Ces ajouts devraient encore étendre la couverture des zones aujourd’hui moins desservies.