&#8226; ,

Pénurie d’œufs : les raisons d’un marché sous tension

Les difficultés d’approvisionnement en œufs observées dans certains magasins ne relèvent pas d’une pénurie au sens strict. Elles traduisent un décalage entre une consommation en forte hausse et une production qui ne progresse pas au même rythme.

Photo of author
Aurélie Giraud
Publié le
Lecture : 2 min
0
œufs-pénurie-magasins
La consommation d’œufs progresse nettement en France depuis plusieurs années. | journaldeleconomie.fr
LinkedInWhatsApp

La disponibilité des œufs est devenue irrégulière dans plusieurs enseignes françaises. En cause : une consommation record, confirmée par les données de la filière, et des contraintes structurelles qui limitent la capacité d’ajustement de la production à court terme.

Les œufs confrontés à une demande inhabituelle

Depuis plusieurs semaines, certains consommateurs constatent des rayons d’œufs incomplets, voire temporairement vides. Cette situation concerne surtout des références courantes, qui disparaissent rapidement après leur mise en rayon. Elle ne s’explique pas par un arrêt de la production, mais par une accélération de la demande.

Selon les données du Comité national pour la promotion de l’œuf (CNPO) relayées par Franceinfo, la consommation moyenne en France atteint 240 œufs par habitant et par an, contre 226 auparavant. Ce niveau marque une progression significative sur une période courte, alors que la production évolue plus lentement.

La filière face à un déséquilibre durable

Pour les représentants du secteur, cette évolution n’a rien de ponctuel. « Depuis les six derniers mois, c’est vrai que l’on a des tensions sur le rayon œuf parce qu’on a une consommation qui se développe depuis trois ans. On a vendu 300 millions d’œufs de plus par an. On n’a jamais connu une tendance telle », explique Yves-Marie Baudet, président du CNPO.

Cette déclaration résume la situation actuelle : la production française reste élevée, mais elle ne parvient pas à absorber immédiatement une hausse aussi rapide de la consommation. Les volumes supplémentaires nécessaires ne peuvent être mobilisés qu’à moyen terme.

Pourquoi l’offre ne s’ajuste pas plus vite

L’élevage de poules pondeuses est une activité qui nécessite du temps et des investissements. Les épisodes de grippe aviaire survenus ces dernières années ont réduit le nombre de poules disponibles dans certains élevages, tandis que les évolutions des modes de production engagées par la filière ont temporairement limité les capacités.

Ces contraintes n’empêchent pas la production, mais elles freinent sa montée en charge. Dans ce contexte, le moindre pic de demande se traduit par des tensions visibles en magasin.

Une perception de pénurie amplifiée par la distribution

Pour le consommateur, l’absence de certaines références suffit à donner le sentiment d’une pénurie généralisée. En réalité, les œufs continuent d’être livrés quotidiennement, mais les volumes disponibles ne permettent pas toujours de maintenir une offre complète sur l’ensemble des références.

Les professionnels rappellent que les ruptures observées correspondent à un déséquilibre temporaire, et non à un effondrement de la production nationale.

Suivez-nous sur Google News

A lire aussi :

Les Français toujours plus férus de commerce en ligne : chiffres 2021

Zalando supprime des milliers d’emplois : la faute à Shein et Temu, vraiment ?

œufs-pénurie-magasins

Pénurie d’œufs : les raisons d’un marché sous tension

retraités-impôt-abattement-2026

Impôts des retraités : une réforme stoppée par le calendrier fiscal

Crédit d’impôt de janvier 2026 : l’argent qui devait tomber pourrait disparaître. Voici pourquoi

Barème de l’impôt réindexé : pourquoi votre impôt n’augmentera pas

Lidl Outlet : jusqu'à -60 % sur les invendus non alimentaires

Lidl tourne le dos à la télévision : une décision lourde de conséquences pour la publicité

Votre maison de vacances peut être squattée du jour au lendemain… et la loi ne vous protège pas

Sous-location illégale : les propriétaires peuvent agir contre AirBnb

Laisser un commentaire

© 2024 | Journal de l'Économie | Tous droits réservés

Share to...
BufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPocketPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly