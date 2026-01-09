Pénurie d’œufs : les raisons d’un marché sous tension

La disponibilité des œufs est devenue irrégulière dans plusieurs enseignes françaises. En cause : une consommation record, confirmée par les données de la filière, et des contraintes structurelles qui limitent la capacité d’ajustement de la production à court terme.

Les œufs confrontés à une demande inhabituelle

Depuis plusieurs semaines, certains consommateurs constatent des rayons d’œufs incomplets, voire temporairement vides. Cette situation concerne surtout des références courantes, qui disparaissent rapidement après leur mise en rayon. Elle ne s’explique pas par un arrêt de la production, mais par une accélération de la demande.

Selon les données du Comité national pour la promotion de l’œuf (CNPO) relayées par Franceinfo, la consommation moyenne en France atteint 240 œufs par habitant et par an, contre 226 auparavant. Ce niveau marque une progression significative sur une période courte, alors que la production évolue plus lentement.

La filière face à un déséquilibre durable

Pour les représentants du secteur, cette évolution n’a rien de ponctuel. « Depuis les six derniers mois, c’est vrai que l’on a des tensions sur le rayon œuf parce qu’on a une consommation qui se développe depuis trois ans. On a vendu 300 millions d’œufs de plus par an. On n’a jamais connu une tendance telle », explique Yves-Marie Baudet, président du CNPO.

Cette déclaration résume la situation actuelle : la production française reste élevée, mais elle ne parvient pas à absorber immédiatement une hausse aussi rapide de la consommation. Les volumes supplémentaires nécessaires ne peuvent être mobilisés qu’à moyen terme.

Pourquoi l’offre ne s’ajuste pas plus vite

L’élevage de poules pondeuses est une activité qui nécessite du temps et des investissements. Les épisodes de grippe aviaire survenus ces dernières années ont réduit le nombre de poules disponibles dans certains élevages, tandis que les évolutions des modes de production engagées par la filière ont temporairement limité les capacités.

Ces contraintes n’empêchent pas la production, mais elles freinent sa montée en charge. Dans ce contexte, le moindre pic de demande se traduit par des tensions visibles en magasin.

Une perception de pénurie amplifiée par la distribution

Pour le consommateur, l’absence de certaines références suffit à donner le sentiment d’une pénurie généralisée. En réalité, les œufs continuent d’être livrés quotidiennement, mais les volumes disponibles ne permettent pas toujours de maintenir une offre complète sur l’ensemble des références.

Les professionnels rappellent que les ruptures observées correspondent à un déséquilibre temporaire, et non à un effondrement de la production nationale.