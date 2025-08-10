SFR sur le point d’être vendu : préparez-vous à une mauvaise surprise sur votre facture

Le secteur des télécoms en France s’apprête à vivre un changement de taille. Le tribunal de commerce spécialisé de Paris a validé le plan de restructuration de la dette d’Altice France (maison-mère de SFR) le lundi 4 août. Ce plan, qui vise à alléger une dette énorme de 24,1 milliards d’euros d’environ un tiers, concerne plusieurs filiales, dont SFR. On parle aussi d’une possible vente de SFR, une opération qui pourrait bien chambouler le marché et toucher à la fois les consommateurs et la concurrence.

Une vente stratégique en préparation

Le boss de SFR, Patrick Drahi, semble vouloir tourner la page du marché français. Il envisage de vendre l’entreprise à la découpe, en partageant ses actifs entre les trois autres opérateurs nationaux : Orange, Bouygues et Free. Avec cette opération, Altice France pourrait récolter plus de 25 milliards d’euros. Un dossier de présentation circule déjà dans les milieux financiers et attire non seulement l’attention des acteurs locaux, mais aussi celle d’investisseurs étrangers, comme des groupes du Moyen-Orient et plusieurs fonds internationaux.

La répartition des actifs devra bien sûr être validée par les autorités françaises et européennes de la concurrence. Bouygues pourrait par exemple se concentrer sur les antennes relais, tandis que Free viserait les abonnés entreprises. Quant à Orange, malgré les contraintes liées à son statut d’opérateur historique, il n’est pas exclu qu’il intervienne dans cette opération, influençant ainsi les stratégies concurrentielles du marché.

Conséquences pour le marché et les consommateurs

SFR, c’est une vraie institution avec ses 19 millions d’abonnés mobiles, 6 millions d’abonnés fixes, ses 300 boutiques et environ 8 000 salariés. Que SFR disparaisse ou se transforme, cela risque de jouer sur l’équilibre du marché, jusque-là partagé par quatre opérateurs. Un redimensionnement vers trois acteurs pourrait par la suite avoir des répercussions sur la politique tarifaire et la stratégie de fidélisation, d’autant que SFR s’était fait remarquer par ses promotions flashy pour reconquérir sa clientèle mobile.

L’association UFC-Que Choisir n’est pas rassurée quant aux effets de ce changement sur les consommateurs. Les clients pourraient se retrouver avec des offres moins avantageuses et sans avoir reçu d’informations claires sur ces modifications, notamment concernant les frais de résiliation.

Intérêt gouvernemental et perspectives d’avenir

Le gouvernement garde un œil attentif sur toute cette affaire, surtout pour veiller aux intérêts des salariés et des clients de SFR. Le ministre de l’Industrie, Marc Ferracci, a indiqué qu’il ne bloquerait pas un rachat et qu’il avait confiance dans l’Autorité de la concurrence pour assurer un bon équilibre entre les intérêts économiques et la protection des consommateurs.

Cette opération soulève aussi des interrogations sur la place de la France face à un investisseur étranger potentiel. Les responsables pourraient même être favorables à faire entrer un investisseur étranger pour que le marché compte toujours quatre opérateurs.