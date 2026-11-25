Georgia Romain, hypnothérapeute originaire de Kingston upon Thames, a remporté une bataille judiciaire contre Harrods après que le grand magasin a refusé de la rembourser pour un bracelet Cartier en or 18 carats acheté 4 550 £. L’article avait été renvoyé car trop petit pour son poignet, mais le service client de l’enseigne de Knightsbridge a rejeté le retour, invoquant des rayures et des dommages qui rendraient, selon lui, la pièce invendable, raconte le Times of India.

Mme Romain a porté l’affaire devant le Mayor’s and City County Court, sans avocat pour la représenter, réclamant un remboursement ou un remplacement au titre de la réglementation britannique sur les contrats de consommation. La juge de district adjointe Elaine Vignoli lui a donné raison : Harrods n’a pas réussi, selon ses mots, selon la balance des probabilités, à démontrer que le bracelet avait été retourné dans l’état décrit.

Le grand magasin a été condamné à verser5 131 £ au total, dont 4 550 £ correspondant au prix de l’article, le reste couvrant intérêts et frais de justice.

Une vidéo sans numéro de série au cœur du litige

Le service client de Harrods s’appuyait sur une vidéo de pré-inspection, réalisée après le retour de l’article, censée montrer des rayures sur le métal. Mme Romain a contesté cette preuve par email, dès qu’elle en a pris connaissance en août 2025 : elle a fait valoir que les images ne montraient pas le numéro de série unique de son bracelet, et que l’objet filmé lui paraissait plus épais que celui qu’elle avait commandé, demandant comment elle pouvait être sûre qu’il s’agissait du même article puisqu’il ne montrait pas son numéro de série unique, écrivait-elle.

Harrods n’a jamais répondu à ces questions. Le grand magasin s’est contenté de notifier à sa cliente que le retour était formellement rejeté et que le bracelet lui appartenait désormais légalement, avant de la prévenir qu’il serait transféré aux objets trouvés si elle ne le récupérait pas sous 30 jours.

Devant le tribunal, les avocats de Harrods ont soutenu que le bracelet avait été « sécurisé en toute sécurité et manipulé avec soin tout au long du processus ». La juge Vignoli a jugé cet argument insuffisamment étayé. Elle a rappelé que, pour que la défense de Harrods l’emporte, elle devait être convaincue, selon la balance des probabilités, qu’au moment où ils avaient reçu le bracelet de Mme Romain, il présentait les mêmes dommages et les mêmes rayures, avant de constater qu’elle craignait qu’il n’y ait eu un manque de preuves de la part des défendeurs devant elle ce jour-là pour la convaincre sur ce point.

La magistrate a également retoqué l’argument selon lequel les rayures auraient rendu le bracelet sans valeur. Elle a ironisé que Harrods avait dit que le bracelet ne valait rien pour eux car ils ne pouvaient pas le revendre, mais qu’elle n’était pas certaine de pouvoir être d’accord avec cela, ajoutant que si il était genuinement sans valeur, elle le ramènerait volontiers chez elle. Elle a décrit l’objet litigieux comme un « article plutôt joli et luxueux ».

Au final, le jugement souligne que l’affaire a largement reposé sur les preuves présentées au tribunal et que Harrods a fait défaut sur ce terrain.

À la sortie de l’audience, Georgia Romain s’est dite très soulagée par le verdict. Elle a assuré qu’elle n’achèterait plus jamais chez Harrods. Elle avait économisé pendant des années pour s’offrir ce bracelet. Elle a ajouté qu’elle allait recommencer à économiser maintenant, sans plus dépenser comme cela.