Ce sont certaines de ses meilleures personnes, et elles n’ont jamais travaillé dans les centres de données auparavant. La phrase, lâchée par Elon Musk lors d’une apparition à distance au sommet TomorrowX Summit à Austin, résume la méthode de recrutement du PDG de SpaceX pour bâtir ses infrastructures d’intelligence artificielle : embaucher d’anciens employés de la restauration rapide ou du commerce de détail, sans la moindre expérience du bâtiment.

Selon Musk, inutile d’avoir passé sa carrière à poser des câbles réseau. SpaceX a monté en interne une équipe baptisée ArmyX, chargée de décomposer l’ensemble des tâches de construction en modules facilement formables en quelques jours. Un ancien barista Starbucks ou un employé qui remplissait les rayons chez Target peut ainsi être affecté à une mission précise, sans passer par un apprentissage long, explique Business Insider.

Musk pousse l’argument jusqu’à l’anecdote culinaire. Il a lancé que si l’on recrute des as venus d’In-N-Out qui ont préparé des burgers extraordinaires parfaitement toute la journée, ils feront un sacré bon travail sur les câbles réseau, citant la chaîne de burgers comme vivier de recrutement. Selon lui, l’éthique de travail acquise dans la restauration rapide ou la grande distribution se transpose directement sur les chantiers de data centers.

L’expansion de Colossus à Memphis tourne jour et nuit

Cette équipe ArmyX est, d’après Musk, le moteur de l’agrandissement des data centers Colossus 1 et Colossus 2, situés à Memphis. Le complexe doit atteindre six installations d’ici la fin de l’année 2026, dans la zone qui s’étend jusqu’à Southaven, dans le Mississippi, pour servir les capacités du chatbot Grok et stocker de la capacité de calcul excédentaire.

Pour tenir ce rythme, SpaceX avait déjà proposé à ses salariés une prime de 20 % sur leur salaire en échange de six semaines de volontariat à Memphis ou Southaven, selon un précédent reportage de Business Insider. Le site fonctionne en continu, sept jours sur sept.

Musk a affirmé qu’il peut parcourir le site à une heure ou deux heures du matin et observer à peu près la même productivité que le lendemain à 10 heures, lui qui dit s’y rendre fréquemment et décrit un chantier devenu, selon ses mots, une machine bien huilée.

Les chiffres financiers suivent cette cadence. Lors du dernier appel de résultats de SpaceX, l’entreprise a annoncé un chiffre d’affaires de 14,6 milliards de dollars, en hausse de 161 % sur un an. Musk a dit viser la mise en ligne d’environ 200 000 processeurs GB300 par mois pour le reste de l’année 2026, un rythme qu’il entend maintenir en 2027.

Il s’est aussi déclaré prêt à être « surpris » si la capacité de calcul ajoutée tombait sous les 13 gigawatts d’ici la fin de l’année 2027.

Lors du même appel avec des investisseurs, le dirigeant a indiqué avoir personnellement passé du temps à Memphis pour accompagner la mise en ligne de Colossus II. Le pari consiste à faire grossir des capacités de calcul colossales avec des équipes formées en quelques jours, pendant que le secteur tout entier mise sur ce type de développement d’infrastructures.

Business Insider rappelait déjà cette prime de volontariat sur les deux sites du Tennessee et du Mississippi. L’équipe ArmyX, elle, continue de découper les tâches du chantier en modules suffisamment simples pour qu’un ancien vendeur de Target ou un barista reconverti puisse s’y mettre sans détour.