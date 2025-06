Prime d’activité : quel est le salaire minimum demandé ?

La prime d’activité est un dispositif phare mis en place pour aider financièrement les travailleurs aux revenus modestes en France. Lancée en janvier 2016, elle remplace le RSA activité et la prime pour l’emploi, et s’adresse à un large éventail de bénéficiaires (salariés, fonctionnaires et indépendants dès l’âge de 18 ans). Elle est versée par les caisses d’allocations familiales (CAF) ou la Mutualité sociale agricole (MSA). Ce complément de revenu mensuel vise à encourager l’activité pro tout en améliorant le pouvoir d’achat des foyers qui y ont droit.

Conditions d’éligibilité expliquées

L’accès à la prime d’activité se base sur plusieurs critères concernant les ressources du foyer. Contrairement à d’autres aides, il n’est pas imposé de revenu minimum pour les salariés, fonctionnaires et travailleurs non-salariés. Par contre, pour les apprentis, étudiants ou stagiaires, un salaire minimum de 1 104,25 € par mois sera exigé à partir de 2025 (sauf s’ils ont un enfant à charge). Les plafonds de ressources changent selon la composition familiale :

2 098 € pour une personne seule sans enfant

pour une personne seule sans enfant 3 105 € pour un couple avec un enfant dont un seul parent travaille

Pour les travailleurs indépendants, l’inscription se fait selon les bénéfices industriels et commerciaux (BIC), les bénéfices non commerciaux (BNC) déclarés ou encore le chiffre d’affaires trimestriel.

Calcul et montant de l’aide

Le montant de la prime d’activité s’ajuste en fonction de la situation familiale et des revenus du foyer. En 2025, une personne seule sans enfant pourra percevoir jusqu’à 622,63 € tandis qu’un couple avec deux enfants touchera 1 307 € grâce à la revalorisation des aides sociales. Un supplément de 249 € est rajouté pour chaque enfant supplémentaire. Pour les parents isolés, les montants sont majorés : une femme enceinte isolée recevra entre 799 € et 1 026 € (selon sa situation).

Pour établir le montant, on utilise une formule qui combine un montant forfaitaire auquel s’ajoutent 61 % des revenus d’activité du foyer, et on y ajoute une bonification individuelle. La somme obtenue est ensuite diminuée des ressources du foyer et du forfait logement si cela s’applique.

Bonification individuelle et réduction logement

Chaque membre actif du foyer peut bénéficier d’une bonification qui peut atteindre jusqu’à 184,27 € si son revenu mensuel est d’au moins 1 425,60 €. En outre, si le ménage perçoit une aide au logement ou ne supporte aucune charge locative, une déduction est appliquée :

74,72 € pour une personne seule

pour une personne seule 149,43 € pour deux personnes

pour deux personnes 184,92 € pour trois personnes ou plus

Versement et démarches à suivre

La prime d’activité est versée mensuellement, le 5 du mois suivant, par la CAF ou la MSA. Le montant reste fixe pendant trois mois avant d’être réévalué en fonction de la déclaration trimestrielle des ressources réalisée par le bénéficiaire. En cas de trop-perçu constaté durant cette période de révision, le remboursement pourra être réclamé pendant deux ans.

Pour rendre l’accès à cette aide plus simple, une simulation gratuite est disponible en ligne. Elle permet à chacun d’estimer ses droits potentiels avant même de déposer une demande officielle sur le site de la CAF.