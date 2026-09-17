Prix du carburant : les pays européens adoptent des mesures variées

Une mosaïque de mesures nationales face à la crise des prix du carburant

La montée des prix du carburant déstabilise les équilibres politiques et financiers dans toute l’Europe. Chaque pays élabore des stratégies pour atténuer l’impact sur les ménages et les entreprises, allant des réductions fiscales aux aides ciblées, en passant par des plafonnements administratifs. Ces approches variées reflètent à la fois les particularités nationales et les contraintes de l’UE.

En France, le gazole atteignait 2,36 euros le 17 septembre 2026, tandis que l’essence sans plomb 95 était à 2,22 euros. À Fresnay-L’Évêque, le diesel dépassait 2,84 euros le litre, ravivant les craintes d’une crise sociale comme celle des Gilets jaunes, une inquiétude exprimée par le Premier ministre Sébastien Lecornu.

Approches fiscales et aides sectorielles en France

La France a choisi de prolonger les aides sectorielles jusqu’à fin 2026 plutôt que de réduire massivement les taxes sur le carburant. Ainsi, les pêcheurs, fortement mobilisés en Méditerranée, bénéficient d’une aide portée à 35 centimes par litre. Les agriculteurs reçoivent 15 centimes par litre, et le BTP 20 centimes pour le gazole non routier. L’indemnité de 100 euros pour les travailleurs modestes utilisant leur véhicule professionnellement prendra fin en septembre. Pour les particuliers non éligibles, aucune aide n’est prévue, générant frustration et incompréhension.

L’Espagne et l’Italie misent sur la réduction des taxes

Contrairement à la France, l’Espagne a abaissé la taxe sur le carburant de 10 %, réduisant le prix de 22 centimes par litre. L’Italie a temporairement baissé ses droits d’accise, diminuant le coût de l’essence et du diesel de 25 centimes. Cependant, cette mesure a coûté un milliard d’euros au Trésor italien en six semaines, soulevant des questions sur sa viabilité budgétaire.

Plafonnements de prix et régulations administratives

Certains pays, comme le Luxembourg, la Belgique et la Croatie, ont fixé des prix maximaux réajustés chaque semaine en fonction des cours du pétrole. La Hongrie a instauré un plafonnement strict pour les véhicules nationaux, tandis que la Grèce a limité les marges bénéficiaires des distributeurs. Une « carte carburant numérique » est également disponible pour les ménages modestes, apportant une aide de 36 centimes par litre.

Allemagne, Portugal et alternatives au tout-voiture

L’Allemagne a limité les modifications de prix à une fois par jour pour contrer la volatilité. Le Portugal ajuste automatiquement les taxes en réponse aux hausses de prix, bien que l’impact reste limité. La Lituanie, quant à elle, réduit de moitié le prix des billets de train jusqu’à mai, encourageant le report modal plutôt que la subvention des carburants fossiles.

Les bénéfices exceptionnels des compagnies pétrolières en débat

Cinq pays européens ont demandé à l’UE d’instaurer une taxe sur les bénéfices exceptionnels des entreprises énergétiques en réponse aux conflits mondiaux actuels. En France, TotalEnergies plafonne ses prix, mais cela entraîne des difficultés d’approvisionnement dans ses stations-service, conduisant le président Macron à demander une mobilisation totale pour stabiliser la situation.

Les contraintes européennes et la quête de solutions durables

Les mesures nationales se heurtent aux règles européennes strictes en matière d’aides d’État, limitant la portée des dispositifs de soutien. La France travaille à obtenir plus de flexibilité réglementaire à l’échelle européenne, malgré des divergences entre États membres. La question de la durabilité des boucliers tarifaires se pose face à des budgets publics déjà sous pression. Les prochaines semaines seront cruciales pour voir si une coordination européenne peut émerger face à cette crise énergétique.